Бизнес под ударом, проверят всех: в России началась масштабная охота на зарплаты

Российские власти резко активизировали борьбу с теневой занятостью и зарплатами "в конвертах". Только за первые три месяца этого года официальный статус получили 219 тысяч работников, которые ранее работали нелегально или частично "в тени".

Как в России борются с "серыми зарплатами"?

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких случаев выросло на 21%, пишет The Moscow Times.

Основную работу по выявлению нелегальной занятости сейчас проводят межведомственные комиссии, созданные во всех регионах России. В них входят представители налоговой службы, МВД, Роструда и других государственных структур.

В этом году власти еще больше расширили перечень признаков, по которым компании могут попасть под проверки. Теперь под особое внимание попадают работодатели, у которых:

более 10 сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда;

одновременно работают более 35 самозанятых;

значительная часть дохода самозанятых поступает от одной компании;

средняя зарплата существенно ниже среднего уровня в отрасли по региону.

Отдельно проверяют компании, которые массово переводят бывших штатных работников в статус самозанятых.

Заметьте! Большинство работников после проверок оформили официальные трудовые или гражданско-правовые договоры. Часть зарегистрировалась как самозанятые, индивидуальные предприниматели или открыла крестьянские хозяйства.

Почему бизнес России уходит в "тень"?

Эксперты объясняют, что российские власти пытаются расширить легальную занятость из-за проблем с бюджетом

Властям важно расширять легальную занятость, чтобы увеличивать налоговые поступления и взносы в Соцфонд для снижения дефицита бюджета,

– говорит аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В то же время сам бизнес часто избегает официального оформления работников из-за высоких затрат.

Управляющий партнер "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева объясняет, что работодатели экономят не только на налогах, но и на страховых взносах и бюрократических процедурах. На ситуацию также влияют:

повышение НДС;

рост налога на прибыль;

дорогие кредиты;

острый дефицит кадров.

Из-за нехватки работников компании часто стараются быстрее закрывать вакансии, не тратя время на официальное оформление.

За "конверты" грозят большие штрафы и даже тюрьма

Юрист Илья Русяев отметил, что главную ответственность за зарплаты "в конвертах" несут работодатели.

Нередко сотрудники официально работают в одном месте, а другом подрабатывают без оформления. В то же время, основную ответственность за зарплаты "в конверте" несут работодатели,

– говорит эксперт.

За нарушение компаниям грозят штрафы:

От 50 до 100 тысяч рублей; До 200 тысяч рублей за повторные нарушения.

Кроме того, налоговая служба может доначислить НДФЛ, страховые взносы, пеню и дополнительные штрафы. В случае больших объемов нарушений возможно даже уголовное наказание – до шести лет лишения свободы.

Что это означает?

Российские власти фактически запускают масштабную кампанию по усилению контроля над рынком труда и доходами населения.

Под особым давлением оказываются компании, которые экономят на официальном оформлении работников или переводят людей в статус самозанятых. Эксперты ожидают, что проверок станет еще больше, а контроль за самозанятыми и малым бизнесом будет только усиливаться.

Какие еще зарплатные махинации используют в России?

В России могут проверить компании на возможный сговор по зарплатам. Речь идет о ситуации, когда работодатели якобы договариваются между собой не переманивать работников и сдерживать рост зарплат, пишет росСМИ "РБК".

Суть таких договоренностей следующая:

компании не переманивают работников друг у друга;

искусственно сдерживают рост зарплат;

ограничивают возможность работников менять работу.

Толчком к обращению стала информация, опубликованная РБК. По данным источников, подобные договоренности могут существовать сразу в нескольких отраслях:

IT-сектор;

банковская сфера;

фармацевтические компании;

нефтегазовая отрасль;

крупная промышленность.

По информации журналистов, компании могут обмениваться между собой данными о зарплатах и бонусах сотрудников, чтобы удерживать их на примерно одинаковом уровне.

Также применяются другие инструменты:

в трудовые договоры добавляют ограничения на работу у конкурентов после увольнения (на 1 – 3 года);

используют соглашения о неразглашении, чтобы сдерживать переход работников;

"привязывают" сотрудников через бонусы, ипотечные программы или корпоративные пенсии.

Если такие договоренности действительно существуют, это может означать, что зарплаты растут медленнее, чем могли бы в конкурентной среде.

Состояние экономики России также влияет на зарплаты

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале этого года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.

Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.

И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.

Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.

Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.

Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.

