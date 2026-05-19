Бизнес под ударом, проверят всех: в России началась масштабная охота на зарплаты
- Российские власти активизировали борьбу с теневой занятостью и зарплатами "в конвертах", официальный статус получили 219 тысяч работников.
- Компании могут попасть под проверки, если у них зарплаты ниже минимального уровня, много самозанятых, или средняя зарплата ниже среднего уровня в регионе.
Российские власти резко активизировали борьбу с теневой занятостью и зарплатами "в конвертах". Только за первые три месяца этого года официальный статус получили 219 тысяч работников, которые ранее работали нелегально или частично "в тени".
Как в России борются с "серыми зарплатами"?
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких случаев выросло на 21%, пишет The Moscow Times.
Основную работу по выявлению нелегальной занятости сейчас проводят межведомственные комиссии, созданные во всех регионах России. В них входят представители налоговой службы, МВД, Роструда и других государственных структур.
В этом году власти еще больше расширили перечень признаков, по которым компании могут попасть под проверки. Теперь под особое внимание попадают работодатели, у которых:
- более 10 сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда;
- одновременно работают более 35 самозанятых;
- значительная часть дохода самозанятых поступает от одной компании;
- средняя зарплата существенно ниже среднего уровня в отрасли по региону.
Отдельно проверяют компании, которые массово переводят бывших штатных работников в статус самозанятых.
Заметьте! Большинство работников после проверок оформили официальные трудовые или гражданско-правовые договоры. Часть зарегистрировалась как самозанятые, индивидуальные предприниматели или открыла крестьянские хозяйства.
Почему бизнес России уходит в "тень"?
Эксперты объясняют, что российские власти пытаются расширить легальную занятость из-за проблем с бюджетом
Властям важно расширять легальную занятость, чтобы увеличивать налоговые поступления и взносы в Соцфонд для снижения дефицита бюджета,
– говорит аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В то же время сам бизнес часто избегает официального оформления работников из-за высоких затрат.
Управляющий партнер "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева объясняет, что работодатели экономят не только на налогах, но и на страховых взносах и бюрократических процедурах. На ситуацию также влияют:
- повышение НДС;
- рост налога на прибыль;
- дорогие кредиты;
- острый дефицит кадров.
Из-за нехватки работников компании часто стараются быстрее закрывать вакансии, не тратя время на официальное оформление.
За "конверты" грозят большие штрафы и даже тюрьма
Юрист Илья Русяев отметил, что главную ответственность за зарплаты "в конвертах" несут работодатели.
Нередко сотрудники официально работают в одном месте, а другом подрабатывают без оформления. В то же время, основную ответственность за зарплаты "в конверте" несут работодатели,
– говорит эксперт.
За нарушение компаниям грозят штрафы:
- От 50 до 100 тысяч рублей;
- До 200 тысяч рублей за повторные нарушения.
Кроме того, налоговая служба может доначислить НДФЛ, страховые взносы, пеню и дополнительные штрафы. В случае больших объемов нарушений возможно даже уголовное наказание – до шести лет лишения свободы.
Что это означает?
Российские власти фактически запускают масштабную кампанию по усилению контроля над рынком труда и доходами населения.
Под особым давлением оказываются компании, которые экономят на официальном оформлении работников или переводят людей в статус самозанятых. Эксперты ожидают, что проверок станет еще больше, а контроль за самозанятыми и малым бизнесом будет только усиливаться.
Какие еще зарплатные махинации используют в России?
В России могут проверить компании на возможный сговор по зарплатам. Речь идет о ситуации, когда работодатели якобы договариваются между собой не переманивать работников и сдерживать рост зарплат, пишет росСМИ "РБК".
Суть таких договоренностей следующая:
- компании не переманивают работников друг у друга;
- искусственно сдерживают рост зарплат;
- ограничивают возможность работников менять работу.
Толчком к обращению стала информация, опубликованная РБК. По данным источников, подобные договоренности могут существовать сразу в нескольких отраслях:
- IT-сектор;
- банковская сфера;
- фармацевтические компании;
- нефтегазовая отрасль;
- крупная промышленность.
По информации журналистов, компании могут обмениваться между собой данными о зарплатах и бонусах сотрудников, чтобы удерживать их на примерно одинаковом уровне.
Также применяются другие инструменты:
- в трудовые договоры добавляют ограничения на работу у конкурентов после увольнения (на 1 – 3 года);
- используют соглашения о неразглашении, чтобы сдерживать переход работников;
- "привязывают" сотрудников через бонусы, ипотечные программы или корпоративные пенсии.
Если такие договоренности действительно существуют, это может означать, что зарплаты растут медленнее, чем могли бы в конкурентной среде.
Состояние экономики России также влияет на зарплаты
Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.
Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале этого года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.
Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.
Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.
И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.
- Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.
- Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.
- Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.
Какие еще проблемы имеет бизнес России?
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале 2026 года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал 2026 года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.