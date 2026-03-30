Какой была средняя заработная плата в феврале 2026 года?

О том, как изменился уровень заработной платы, говорится в сообщении Госстата.

Средняя зарплата в Украине за февраль 2026 года выросла на 1,2% по сравнению с январем. Средняя выплата за второй месяц года составила 28 321 гривну.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Киеве – 45 651 гривна. На втором месте – Киевская область, где средний уровень выплаты составил 29 077 гривен.

Среди регионов с самой низкой зарплатой:

Кировоградская область – 20 083 гривны;

Черновицкая область – 20 460 гривен.

По оплате труда в зависимости от вида деятельности – лидером остается сфера информации и телекоммуникации. За февраль работники получили там 78 941 гривну.

А меньше всего платят работникам из сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Средняя выплата за месяц здесь всего 18 681 гривна.

В частности в Госстате отметили, что по состоянию на 1 марта общий долг по выплате зарплат для украинцев составил 3,5 миллиона гривен.

Что известно об уровне зарплат в Украине в 2026 году?

По материалам ресурса Work.ua средняя заработная плата в Украине по состоянию на март – 28 500 гривен.

Заметьте! Ресурс рассчитывает показатель на основе вакансий. Среднюю зарплату марта вычислили из предлагаемых зарплат в 169 791 вакансии.

Если сравнивать нынешний показатель с мартом 2025 года – уровень зарплат в Украине вырос на 19%. Если сравнивать временной промежуток в 3 года – средняя зарплата выросла на 78%.

По статистике ресурса, больше всего в течение года зарплата выросла в:

биркувальщиков – на 143%;

каменщиков – на 77%;

социальных работников – на 68%;

бурильщиков – на 64%;

медицинских директоров – на 63%.

