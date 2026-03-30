Какой была средняя заработная плата в феврале 2026 года?
О том, как изменился уровень заработной платы, говорится в сообщении Госстата.
Средняя зарплата в Украине за февраль 2026 года выросла на 1,2% по сравнению с январем. Средняя выплата за второй месяц года составила 28 321 гривну.
Самый высокий уровень средней зарплаты в Киеве – 45 651 гривна. На втором месте – Киевская область, где средний уровень выплаты составил 29 077 гривен.
Среди регионов с самой низкой зарплатой:
- Кировоградская область – 20 083 гривны;
- Черновицкая область – 20 460 гривен.
По оплате труда в зависимости от вида деятельности – лидером остается сфера информации и телекоммуникации. За февраль работники получили там 78 941 гривну.
А меньше всего платят работникам из сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Средняя выплата за месяц здесь всего 18 681 гривна.
В частности в Госстате отметили, что по состоянию на 1 марта общий долг по выплате зарплат для украинцев составил 3,5 миллиона гривен.
Что известно об уровне зарплат в Украине в 2026 году?
По материалам ресурса Work.ua средняя заработная плата в Украине по состоянию на март – 28 500 гривен.
Заметьте! Ресурс рассчитывает показатель на основе вакансий. Среднюю зарплату марта вычислили из предлагаемых зарплат в 169 791 вакансии.
Если сравнивать нынешний показатель с мартом 2025 года – уровень зарплат в Украине вырос на 19%. Если сравнивать временной промежуток в 3 года – средняя зарплата выросла на 78%.
По статистике ресурса, больше всего в течение года зарплата выросла в:
- биркувальщиков – на 143%;
- каменщиков – на 77%;
- социальных работников – на 68%;
- бурильщиков – на 64%;
- медицинских директоров – на 63%.
Что еще нужно знать о работе и оплате труда в Украине?
Ежемесячные выплаты для рабочих специальностей выросли на 10 – 40%. В то же время некоторых специалистов просто не хватает. Например, спрос на такие должности значительно вырос: комплектовщик, прораб, машинистов экскаватора, сварщик категории производства.
В то же время бывают ситуации, когда перед получением зарплаты бухгалтерия должна вычислить определенный процент денег из зарплаты. Прежде всего речь идет о военном сборе и других налогах. А также неналоговые удержания. Сюда относятся обязательные платежи по решению суда, возможные возмещения. В частности едва ли не самым распространенным из видов отчислений из украинских зарплат – являются алименты.