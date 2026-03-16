Рестораны и отели страдают от дефицита кадров: какие зарплаты и вакансии предлагают
- Украинские гостиницы и рестораны сталкиваются с дефицитом работников, что является главным вызовом для бизнеса.
- Среди работников HoReCa 11% сообщили о существенном падении доходов, тогда как 17% отметили заметный рост.
Украинские гостиницы, рестораны и кафе все острее испытывают нехватку работников. Также исследование показало, как за последний год изменились зарплаты, условия труда и планы людей относительно карьеры, а также с какими трудностями сейчас сталкивается бизнес.
Как изменились зарплаты в сфере HoReCa?
Многие работники отмечают, что их доход в течение года почти не изменился. Так ответили примерно 30 – 40% участников опроса. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Работа.
В то же время четверть респондентов (25%) сообщили о небольшом повышении зарплаты, а еще 17% – о заметном росте доходов.
Однако есть и противоположная тенденция:
- 11% работников заявили о существенном падении доходов;
- еще 6% почувствовали незначительное сокращение зарплаты.
Как зима повлияла на работу ресторанов и гостиниц?
Сложная зима 2025 – 2026 годов с регулярными перебоями электро- и водоснабжения ощутимо сказалась на работе заведений:
- 55% опрошенных рассказали, что условия труда изменились из-за отключений.
- Еще 19% заявили, что перебои почти не повлияли на их работу;
- А 16% не смогли четко оценить ситуацию.
Среди самых распространенных изменений работники называли:
- 52% – работа стала физически сложнее из-за холода в помещениях или работу без техники;
- 45% – выросли тревожность и эмоциональное напряжение;
- 39% – уменьшилось количество клиентов;
- 36% – рабочий график стал нестабильным;
- 30% – ухудшились условия безопасности;
- 27% – стало меньше смен или нагрузки;
- 27% – снизились доходы.
Вместе с тем некоторые работники заметили и положительные изменения:
- 15% сказали, что график стал более гибким;
- 12% – что количество смен, наоборот, увеличилось.
Самая большая проблема – дефицит кадров
Опрос показал, что главным вызовом для ресторанного бизнеса стала нехватка персонала.
- 82% работодателей говорят о дефиците кадров;
- 73% жалуются на рост расходов на электроэнергию и генераторы;
- 27% считают завышенными зарплатные ожидания кандидатов;
- 27% отмечают падение среднего чека и меньше клиентов.
Труднее всего найти
- поваров и помощников повара;
- официантов;
- барменов;
- технический персонал.
Что происходит на рынке труда в Украине?
По данным исследования KSE Institute, в 2025 году на 10,7 миллиона работающих в Украине пришлось 10,2 миллиона пенсионеров. С 2021 года количество украинцев, чья работа через налоги наполняет государственный бюджет, сократилось на 1,3 миллиона.
На рынке труда наблюдают как достаточно высокий уровень безработицы (10 – 11%), так и дефицит рабочей силы. Причиной является то, что компетенции или место жительства потенциальных рабочих не совпадает с потребностями работодателей.
- Ситуацию могли бы улучшить переподготовка и трудоустройство ветеранов, численность которых выросла до 1,7 миллиона человек, а также представителей уязвимых категорий населения, в частности женщин с детьми. Однако только 21,8% ветеранов, которые подали заявки в Госслужбу занятости, нашли работу в 2025 году.
- Также положение могло бы улучшить возвращение из-за границы беженцев, однако маловероятно, что этот процесс будет массовым.
