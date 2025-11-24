Укр Рус
Бизнес Актуальные новости 96% компаний в Украине повысили зарплаты: как они вырастут в 2026 году
24 ноября, 11:29
3

96% компаний в Украине повысили зарплаты: как они вырастут в 2026 году

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В 2025 году 96% компаний в Украине повысили зарплаты, причем 64% из них повысили на 11 – 20%.
  • В 2026 году 94% компаний планируют повысить зарплаты, из них 28% прогнозируют рост на 11 – 15%.

Украинский бизнес в этом году повышал зарплаты, премии, бонусы и инвестировал в развитие команд. Стало известно, на сколько процентов планируют повысить зарплаты в 2026 году.

Как выросли зарплаты в 2025 году?

Выплата заработной платы в полном объеме и премий и бонусов остались ключевыми практиками для большинства компаний в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на EBA.

Смотрите также IT-специалисты с бронированием имеют самые высокие зарплаты: сколько зарабатывают в отрасли

К примеру, в 2025 году 96% компаний повысили заработные платы, в основном на 11 – 20% (64%) или до 10% (28%).

Бизнес также инвестировал в развитие и благосостояние команд: 59% организовывали образовательные курсы, а 52% обеспечивали психологическую поддержку. Кроме того, компании оказывали финансовую помощь:

  • 26% компенсировали аренду жилья;
  • 20% – оплачивали медицинское страхование для членов семей;
  • 65% работодателей традиционно дарили подарки на праздники.

Поддержка работников в 2025 году / инфографика EBA

Поднимут ли зарплаты в 2026 году?

Большинство опрошенных компаний уже имеют четкое видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы – это планируют 94% компаний:

  • 28% компаний предусматривают рост зарплат на 11 – 15%;
  • 23% компаний – на 5 – 10%;
  • 10% компаний – на 16 – 20%.

Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году.

Что известно о зарплатах в Украине?

  • Самые высокие зарплаты в сфере торговли в Украине получают работники сети GoodWine, где средняя зарплата превышает 82 тысячи гривен в месяц. Компании "Экспресс-Аптека", ДЦ "Украина" и сеть магазинов EVA значительно повысили средние зарплаты своих работников за последний год.

  • Тринадцатую зарплату получают работники, в чьих компаниях это предусмотрено внутренними правилами, закрепленными в коллективном договоре или специальном положении. Тринадцатая зарплата обычно равна одному месячному окладу и облагается стандартно.

  • В 2026 году в Украине повысят зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи в прифронтовых регионах. Правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен.