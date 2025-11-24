96% компаній в Україні підвищили зарплати: як вони зростуть у 2026 році
- У 2025 році 96% компаній в Україні підвищили зарплати, причому 64% з них підвищили на 11 – 20%.
- У 2026 році 94% компаній планують підвищити зарплати, з них 28% прогнозують зростання на 11 – 15%.
Український бізнес цьогоріч підвищував зарплати, премії, бонуси та інвестував у розвиток команд. Стало відомо, на скільки відсотків планують підвищити зарплати у 2026 році.
Як зросли зарплати у 2025 році?
Виплата заробітної плати в повному обсязі та премій і бонусів залишилися ключовими практиками для більшості компаній у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на EBA.
До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11 – 20% (64%) або до 10% (28%).
Бізнес також інвестував у розвиток та добробут команд: 59% організовували освітні курси, а 52% забезпечували психологічну підтримку. Окрім того, компанії надавали фінансову допомогу:
- 26% компенсували оренду житла;
- 20% – оплачували медичне страхування для членів родин;
- 65% роботодавців традиційно дарували подарунки на свята.
Підтримка працівників у 2025 році / інфографіка EBA
Чи піднімуть зарплати у 2026 році?
Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати – це планують 94% компаній:
- 28% компаній передбачають зростання зарплат на 11 – 15%;
- 23% компаній – на 5 – 10%;
- 10% компаній – на 16 – 20%.
Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.
Що відомо про зарплати в Україні?
Найвищі зарплати у сфері торгівлі в Україні отримують працівники мережі GoodWine, де середня зарплата перевищує 82 тисячі гривень на місяць. Компанії "Експрес-Аптека", ДЦ "Україна" та мережа магазинів EVA значно підвищили середні зарплати своїх працівників за останній рік.
Тринадцяту зарплату отримують працівники, у чиїх компаніях це передбачено внутрішніми правилами, закріпленими у колективному договорі або спеціальному положенні. Тринадцята зарплата зазвичай дорівнює одному місячному окладу і оподатковується стандартно.
У 2026 році в Україні підвищать зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги в прифронтових регіонах. Уряд збільшив фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень.