96% компаній в Україні підвищили зарплати: як вони зростуть у 2026 році

Український бізнес цьогоріч підвищував зарплати, премії, бонуси та інвестував у розвиток команд. Стало відомо, на скільки відсотків планують підвищити зарплати у 2026 році.

Як зросли зарплати у 2025 році?

Виплата заробітної плати в повному обсязі та премій і бонусів залишилися ключовими практиками для більшості компаній у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на EBA.

Дивіться також IT-фахівці з бронюванням мають найвищі зарплати: скільки заробляють в галузі

До прикладу, у 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11 – 20% (64%) або до 10% (28%).

Бізнес також інвестував у розвиток та добробут команд: 59% організовували освітні курси, а 52% забезпечували психологічну підтримку. Окрім того, компанії надавали фінансову допомогу:

26% компенсували оренду житла;

20% – оплачували медичне страхування для членів родин;

65% роботодавців традиційно дарували подарунки на свята.

Підтримка працівників у 2025 році / інфографіка EBA

Чи піднімуть зарплати у 2026 році?

Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати – це планують 94% компаній:

28% компаній передбачають зростання зарплат на 11 – 15%;

23% компаній – на 5 – 10%;

10% компаній – на 16 – 20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.

Що відомо про зарплати в Україні?