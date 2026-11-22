За год предложения по заработной плате для отдельных специалистов в Украине выросли почти вдвое. Больше всего в оплате труда выиграли авторы и создатели контента, инспекторы по парковке и специалисты по кибербезопасности. В то же время в некоторых профессиях работодатели стали предлагать меньше.

Кому в Украине повысили зарплату почти на 80%

В ноябре 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 31 000 гривен. Это на 15%, или 4 000 грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2025 года работодатели в среднем предлагали 27 000 гривен, как следует из данных Work.ua.

Однако в некоторых профессиях рост оказался значительно более заметным. Больше всего зарплатные предложения за год выросли для трех категорий работников:

Авторы и создатели контента – средняя зарплата выросла до 55 000 гривен. Это на 83% больше, чем в ноябре 2025 года. В то же время количество вакансий для копирайтеров и контент-мейкеров в рекламе, бизнесе, СМИ и социальных сетях за год увеличилось на 15%. Инспекторы по парковке – сейчас им предлагают в среднем 30 000 гривен против 16 700 гривен в прошлом году. Рост составляет около 80%. Количество вакансий для работников за это время увеличилось на 25%. Специалисты по информационной безопасности – средняя зарплата достигла 40 000 гривен, что на 78% больше, чем год назад. В то же время количество вакансий в этой категории сократилось на 17%.

Кому стали предлагать до 75 000 гривен

Заметно выросли зарплаты и у представителей других профессий. По статистике опубликованных вакансий, в ряде специальностей потенциальный годовой доход увеличился более чем на 50%. В частности, в ноябре 2026 года работодатели предлагают:

инженерам по автоматизации – 50 000 гривен (+67%);

программистам ЧПУ – 70 000 гривен (+65%);

макетчикам – 57 500 гривен (+64%);

операторам лазерной резки – 42 500 гривен (+63%);

менеджерам по рекламациям – 42 500 гривен (+63%);

менеджерам организаций – 40 000 гривен (+60%);

ретушерам – 35 500 гривен (+58%);

переводчикам английского языка – 38 000 гривен (+52%);

кондитерам – 32 500 гривен (+51%);

агрономам – 45 000 гривен (+50%);

директорам по строительству – 75 000 гривен (+50%);

облицовщикам – 60 000 гривен (+50%).

В каких профессиях зарплаты сократились

В то же время положительная динамика охватила не весь рынок труда. За последний год для части специалистов работодатели начали предлагать более низкую оплату. Наибольшее сокращение зарплатных предложений зафиксировали в следующих профессиях:

учителя изобразительного искусства – 14 000 гривен (-20%);

Front-end-программисты – 37 500 гривен (-17%);

трихологи – 50 000 гривен (-17%);

инженеры по обслуживанию терминалов – 30 000 гривен (-15%);

веб-дизайнеры – 35 000 гривен (-13%);

ассистенты проекта – 27 500 гривен (-13%);

брокеры – 57 000 гривен (-12%);

завучи – 25 000 гривен (-9%).

К слову, значительный разрыв между окладами различных должностей часто обусловлен острой нехваткой квалифицированных кадров. Так, на сайте самые высокие зарплаты в Украине отмечается, что из-за кадрового дефицита мастерам строительных работ работодатели платят до 85 000 гривен в месяц.