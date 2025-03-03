Зарплаты в Украине выросли на 23%: кто зарабатывает больше всех

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в 2024 году выросла на 23,1% и составила 21 473 гривны. Больше всего зарабатывают специалисты в сфере финансов и IT, где зарплаты превышают средний показатель в 2 – 2,5 раза.

Где платят больше всего

По данным Государственной службы статистики, самые высокие зарплаты получают работники сферы "Информация и телекоммуникации" – их доходы выросли на 38,2% и достигли 52 457 гривен, информирует 24 Канал.

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На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность", где средняя зарплата составляет 41 384 гривны (+20,3%).

Также высокие доходы имеют специалисты в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 29 200 гривен (+24,7%).

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплата выросла на 24,4% и достигла 29 099 гривен.

В то же время самые низкие зарплаты у педагогов – в среднем 14 593 гривны, хотя и здесь произошел рост на 17,3%.

Как растут зарплаты в долларах

По подсчетам Госстата, средняя зарплата в Украине в 2024 году в долларовом эквиваленте выросла на 12,1% и составила 535 долларов. Это уже выше довоенного уровня – в 2021 году средняя зарплата составляла 514 долларов.

При этом реальный рост зарплат значительно опережает уровень инфляции. В 2024 году инфляция составила 6,5%, тогда как реальные зарплаты выросли на 16,6%. В большинстве сфер экономики показатели уже превысили довоенный уровень.