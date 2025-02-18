Засчитывают ли обучение в университете в стаж

Когда приходит время выхода на пенсию может возникнуть вопрос, засчитывается ли обучение в университете в страховой стаж. В то же время после изменений в пенсионном законодательстве воспользоваться этой возможностью могут не все.

Страховой стаж предусматривает уплату налогов

Подробнее об изменениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Сразу заметим, что обучение в высших и средних специальных учебных заведениях может засчитываться в страховой стаж, однако это зависит от периода обучения и уплаты страховых взносов.

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Справочно. Понятие страховой стаж предусматривает период, в течение которого человек ежемесячно платит в Пенсионный фонд страховые взносы, на основании чего подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Период до 1 января 2004 года:

В соответствии с законодательством, действовавшим до 2004 года, периоды обучения на дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях засчитывались в стаж работы, дающий право на пенсию.

Это касалось также обучения в училищах, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре. Подтверждением таких периодов служат записи в трудовой книжке или соответствующие документы об образовании, такие как дипломы или свидетельства.

Период после 1 января 2004 года:

Со вступлением в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058-IV, в страховой стаж подпадают только те периоды, в течение которых лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которые уплачены страховые взносы.

С введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов за работника платил в Пенсионный фонд работодатель,

– отметили в пенсионном фонде.

Поскольку студенты дневной формы обучения не входят в перечень лиц, обязательно застрахованных государством, период их обучения после 1 января 2004 года не засчитывается в страховой стаж автоматически.

Студенты не должны платить налоги

Однако, законодательство предусматривает возможность добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Студенты, желающие, чтобы период их обучения засчитывался в страховой стаж, могут заключить договор о добровольном участии и платить единый социальный взнос самостоятельно.

Итак, по состоянию на 2025 год, период обучения в высшем учебном заведении засчитывается в страховой стаж: