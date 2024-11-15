Женщин в Украине будут обучать "мужским" профессиям

Правительство Украины утвердило экспериментальный проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин. Участниц будут обучать профессиям, где женщины обычно представлены в меньшинстве.

Какие профессии будут осваивать женщины

В рамках проекта женщин будут готовить к работе на так называемых "мужских" должностях, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Каким профессиям будут обучать женщин:

станочник;

водитель погрузчика, трамвая, троллейбуса;

электрогазосварщик;

электромонтер;

машинист экскаватора, крана;

монтажник систем утепления зданий;

оператор станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельной;

слесарь;

столяр;

плотник;

токарь;

тракторист;

фрезеровщик.

Программы по обучению женщин

Ранее правительство инициировало несколько программ для переобучения женщин.

В частности, Министерство развития общин в сотрудничестве с ООН реализовало проект, направлен на обучение женщин водительниц автобусов для перевозки пассажиров.

Обратите внимание! Также Министерство экономики запустило бесплатную программу переквалификации для женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой.