Женщин в Украине будут обучать "мужским" профессиям
Правительство Украины утвердило экспериментальный проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин. Участниц будут обучать профессиям, где женщины обычно представлены в меньшинстве.
Какие профессии будут осваивать женщины
В рамках проекта женщин будут готовить к работе на так называемых "мужских" должностях, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Читайте также "Укрпочта" будет закупать скутеры для своих курьеров
Каким профессиям будут обучать женщин:
- станочник;
- водитель погрузчика, трамвая, троллейбуса;
- электрогазосварщик;
- электромонтер;
- машинист экскаватора, крана;
- монтажник систем утепления зданий;
- оператор станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельной;
- слесарь;
- столяр;
- плотник;
- токарь;
- тракторист;
- фрезеровщик.
Программы по обучению женщин
Ранее правительство инициировало несколько программ для переобучения женщин.
В частности, Министерство развития общин в сотрудничестве с ООН реализовало проект, направлен на обучение женщин водительниц автобусов для перевозки пассажиров.
Обратите внимание! Также Министерство экономики запустило бесплатную программу переквалификации для женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой.