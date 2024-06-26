"Мужские" профессии переходят в женские руки: как меняется рынок труда во время войны в Украине

Рынок труда и традиционно "мужские" профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.

Женщины на рынке труда Украины

Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы характерен для украинского рынка труда в последние годы. Поэтому, в период с января по май 2024 года из более 335 тысяч человек, которые пользовались услугами службы занятости, 77% составляли женщины. До начала полномасштабного вторжения этот показатель составлял примерно 55%.

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В частности, на сайтах по поиску работы размещены сотни вакансий для водителей различных категорий и специализаций: от таксистов до водителей международных перевозок. А все из-за мобилизации и нехватки мужских кадров. В связи с этим транспортные компании обратились к правительству с просьбой помочь в подготовке женщин к этой профессии.

В связи с мобилизацией возникают трудности с укомплектованием вакансий по традиционно "мужским" профессиям – строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители, и именно женщины в условиях войны занимают эти вакансии. Это способствует расширению гендерных ролей и меняет общественные представления о возможностях женщин в рабочей сфере,

- рассказала председатель правления фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, председатель Всеукраинского профсоюза Наталья Землянская.

Поскольку работодатели испытывают острую потребность в работниках и большинство безработных составляют женщины, то для них создаются технологические решения, облегчающие выполнение физически тяжелых задач.

Какие "мужские" профессии выбирают женщины

Наталья Землянская отмечает, что тенденция к росту количества женщин, которые выбирают для обучения профессии, традиционно считавшиеся "мужскими", наблюдается со второго полугодия 2023 года. Среди популярных направлений: машинист насосных установок, машинист крана, слесарь по механосборочным работам, машинист подземных установок, грузчик, оператор станков с программным управлением, горняк, слесарь-ремонтник, водитель троллейбуса.

Могу сказать, что спрос у женщин на традиционно "мужские" профессии очень высокий. Так, например, в течение недели после того, как Киевский метрополитен опубликовал объявление о наборе женщин, они получили 450 заявок на около 30 возможных мест,

– сообщила Землянская.

Таким образом, течение первых пяти месяцев этого года наблюдается рост количества трудоустроенных женщин: с 45 100 до 47 800 человек (увеличение на 5,9%), а также женщин, которые проходили профессиональное обучение – с 9 700 до 16 900 человек (рост на 75,3%).