Женские купе появятся в еще 4 поездах Укрзализныци

Укрзализныця заявила, что на еще четырех рейсах появятся женские купе. Это будут делать в поездах дальнего следования.

Укрзализныця анонсировала новые женские купе

Женские купе появятся на рейсах:

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№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье – Ясиня;

№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев – Рахов.

Евгений Лященко Председатель правления Укрзализныци Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.

Билеты в такие купе можно будет приобрести уже с 13 августа.

Пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом железной дороги - 88%. Еще женские купе можно найти на рейсах: