Вейповый "клондайк" накрыли в Украине: как работала теневая схема на 170 миллионов

Правоохранители провели одну из самых масштабных спецопераций против нелегального рынка вейпов в Украине. Детективы и следователи одновременно провели почти 300 обысков в разных регионах страны из-за схем с контрафактными электронными сигаретами и неуплатой акцизов.

Что известно о разоблачении теневого рынка "электронок"?

По данным следствия, из-за схем с контрафактной продукцией бюджет мог потерять более 100 миллионов гривен акцизов, сообщили в Нацполиции.

По версии следствия, организованная группа создала масштабное производство контрафактной продукции в Киеве и области. Для этого использовали специальное оборудование, химические компоненты, ароматизаторы и налаженную систему логистики.

Формально компания имела лицензию только на производство жидкостей для электронных сигарет и декларировала продажу так называемых "усилителей крепости". На самом деле, как считают правоохранители, под этой схемой изготавливали полноценные никотиносодержащие жидкости для вейпов с различными вкусами.

Именно это позволяло минимизировать налоговую нагрузку и обходить требования по реализации подакцизной продукции. Во время масштабной операции правоохранители изъяли:

почти 970 тысяч единиц ароматизаторов, никотина и других компонентов;

более 6 тысяч наборов жидкостей для электронных сигарет;

более тысячи одноразовых вейпов;

около 1 900 единиц табака для кальянов без акцизных марок;

1 590 литров никотиносодержащих жидкостей;

более 343 тысяч упаковок и полиграфии;

почти 2 миллиона гривен наличных денег;

оборудование для массового производства продукции.

Сейчас уже объявлено 8 подозрений. Расследование продолжается по статьям о незаконном обороте подакцизных товаров, использование поддельных акцизных марок и отмывание средств.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуроры и правоохранители отработали все ключевые этапы: от нелегальных производств, фасовки и хранения, до логистики, продажи через магазины, финансовые операции и каналы сбыта по Украине.

Участники продавали покупателям никотиносодержащую продукцию в обход законодательных ограничений. Готовые жидкости для вейпов маскировали под отдельные компоненты: глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин. В отдельных случаях никотиносодержащую смесь передавали покупателям как "подарок". Никакого государственного контроля или уплаты акцизного налога,

– рассказал Кравченко.

По его словам, самая масштабная часть группы действовала в Киеве и Киевской области, дальше – Винницкая область и Одесса.

Что это значит?

Вейп-рынок в Украине давно стал одним из самых прибыльных сегментов теневой экономики. Из-за высокого спроса и слабого контроля часть производителей годами работала фактически "в серую".

Особенно остро проблема встала после резкого роста популярности одноразовых электронных сигарет среди подростков и молодежи. Схемы с "псевдопродукцией" вроде "усилителей крепости" позволяли производителям:

Занижать акцизы; Избегать более строгого регулирования; Продавать продукцию без надлежащего контроля.

Для государства это означает сотни миллионов гривен недополученных налогов, а для потребителей – риск покупать смеси неизвестного происхождения.

Сколько Украина теряет средств из-за схем, связанных с нелегальным оборотом табака?

Исследование компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре прошлого года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Зоряна Стецюк, заместитель Министра цифровой трансформации Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

Как еАкциз должен изменить ситуацию?

Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.

Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,

– добавляет Стецюк.

Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.

По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:

Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.

Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,

– заключает чиновница.

