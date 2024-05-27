Медведчуку зась у Європу: проти проросійського бізнесмена ввели санкції

Колишній проросійський народний депутат України Віктора Медведчук потрапив під нові обмеження Євросоюзу. Тепер він не зможе в'їжджати на територію країн-членів ЄС навіть транзитом.

Нові санкції проти кремлівських організацій

У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що до санкційного списку Євросоюзу вирішили внести 3 організації, які працюють на Кремль. Це відбулося за пропозицією Чехії.

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Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію,

– йдеться в повідомленні відомства в соцмережі X.

Хто та що потрапило під обмеження

Першою у списку є пропагандистська мережа Росії, відоме під назвою "Голос Європи" (Voice of Europe) – цей інструмент Росія використовувала для впливу на вибори до Європарламенту.

Далі у список потрапили такі проросійські бізнесмени, як Артем Марчевський та Віктор Медведчук. Вони стоять за російською операцією впливу.

Під санкції потрапили й проросійські бізнесмени. Зокрема, йдеться про Віктора Медведчука.

Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС,

– додають в МЗС Чехії.

Також, для Медведчука й Марчевського заборонено на в'їзд та транзит через усі країни-члени Євросоюзу.

Яхта Медведчука плаватиме під українським прапором

Усі кошти та економічні ресурси всіх 3 юридичних осіб заморожені на всій території Євросоюзу.

Нещодавно стало відомо, що люксову 92-метрову яхту "Royal Romance" Медведчука, яка була заарештована у водах Європи, продали на аукціоні.

До речі! Вартість судна сягала– це одна із найдорожчих яхт у світі.

Крім того, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Адміністрацією судноплавства здійснили операцію щодо набуття цього судна статусу українського. Це перший досвід України з реалізації арештованого активу такого масштабу за кордоном.