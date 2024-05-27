Нові санкції проти кремлівських організацій

У Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що до санкційного списку Євросоюзу вирішили внести 3 організації, які працюють на Кремль. Це відбулося за пропозицією Чехії.

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Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію,

– йдеться в повідомленні відомства в соцмережі X.

Важливо! Під санкції потрапили й проросійські бізнесмени. Зокрема, йдеться про Віктора Медведчука.

Хто та що потрапило під обмеження

Першою у списку є пропагандистська мережа Росії, відоме під назвою "Голос Європи" (Voice of Europe) – цей інструмент Росія використовувала для впливу на вибори до Європарламенту.

Далі у список потрапили такі проросійські бізнесмени, як Артем Марчевський та Віктор Медведчук. Вони стоять за російською операцією впливу.

Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС,

– додають в МЗС Чехії.

Також, для Медведчука й Марчевського заборонено на в'їзд та транзит через усі країни-члени Євросоюзу.

Важливо! Усі кошти та економічні ресурси всіх 3 юридичних осіб заморожені на всій території Євросоюзу.

Яхта Медведчука плаватиме під українським прапором

Нещодавно стало відомо, що люксову 92-метрову яхту "Royal Romance" Медведчука, яка була заарештована у водах Європи, продали на аукціоні.

До речі! Вартість судна сягала 200 мільйонів доларів – це одна із найдорожчих яхт у світі.

Крім того, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Адміністрацією судноплавства здійснили операцію щодо набуття цього судна статусу українського. Це перший досвід України з реалізації арештованого активу такого масштабу за кордоном.