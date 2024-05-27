Новые санкции против кремлевских организаций
В Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что в санкционный список Евросоюза решили внести 3 организации, которые работают на Кремль. Это произошло по предложению Чехии.
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Чешской дипломатии удалось добиться занесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию,
– говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Кто и что попало под ограничения
- Первой в списке есть пропагандистская сеть России, известное под названием "Голос Европы" (Voice of Europe) – этот инструмент Россия использовала для влияния на выборы в Европарламент.
- Далее в список попали такие пророссийские бизнесмены, как Артем Марчевский и Виктор Медведчук. Они стоят за российской операцией влияния.
Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС,
– добавляют в МИД Чехии.
- Также, для Медведчука и Марчевского запрещен на въезд и транзит через все страны-члены Евросоюза.
Яхта Медведчука будет плавать под украинским флагом
Недавно стало известно, что люксовую 92-метровую яхту "Royal Romance" Медведчука, которая была арестована в водах Европы, продали на аукционе.
Кроме того, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Администрацией судоходства осуществили операцию по приобретению этого судна статуса украинского. Это первый опыт Украины по реализации арестованного актива такого масштаба за рубежом.