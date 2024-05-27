Новые санкции против кремлевских организаций

В Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что в санкционный список Евросоюза решили внести 3 организации, которые работают на Кремль. Это произошло по предложению Чехии.

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Чешской дипломатии удалось добиться занесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию,

– говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Важно! Под санкции попали и пророссийские бизнесмены. В частности, речь идет о Викторе Медведчуке.

Кто и что попало под ограничения

Первой в списке есть пропагандистская сеть России, известное под названием "Голос Европы" (Voice of Europe) – этот инструмент Россия использовала для влияния на выборы в Европарламент.

Далее в список попали такие пророссийские бизнесмены, как Артем Марчевский и Виктор Медведчук. Они стоят за российской операцией влияния.

Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС,

– добавляют в МИД Чехии.

Также, для Медведчука и Марчевского запрещен на въезд и транзит через все страны-члены Евросоюза.

Важно! Все средства и экономические ресурсы всех 3 юридических лиц заморожены на всей территории Евросоюза.

Яхта Медведчука будет плавать под украинским флагом

Недавно стало известно, что люксовую 92-метровую яхту "Royal Romance" Медведчука, которая была арестована в водах Европы, продали на аукционе.

Кстати! Стоимость судна достигала 200 миллионов долларов – это одна из самых дорогих яхт в мире.

Кроме того, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Администрацией судоходства осуществили операцию по приобретению этого судна статуса украинского. Это первый опыт Украины по реализации арестованного актива такого масштаба за рубежом.