Вони обкладали даниною бізнес: СБУ викрила податкову схему

СБУ виявила 3 податківців, які вимагали гроші у підприємців за позитивний результат від проведення податкових перевірок. Як відомо, події відбувалися на Чернігівщині.

Що відомо про цю справу?

Після того як вказані податківці отримували кошти, вони "закривали очі" на виявлені порушення податкового законодавства, повідомляє Управління СБУ в Чернігівській області.

Читайте також Хто виграє від епохи ШІ: професії, які матимуть шестизначні зарплати та шалений попит

Після отримання грошей податківці не фіксували виявлені порушення податкового законодавства або взагалі не притягували суб'єктів господарювання до передбаченої законом відповідальності,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Зверніть увагу! Як вказує СБУ, дохід фігурантів цієї справи щомісяця перевищував 500 тисяч гривень.

Відбулися обшуки у житлі та на місцях роботи підозрюваних, під час яких було вилучено:

гроші;

чорнові засоби;

засоби зв'язку та інші докази.

До того ж співробітниками СБУ було задекларовано низку фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди.

Наразі слідчі СБУ повідомили заступнику начальника управління, начальнику відділу та головному державному інспектору про підозри за частиною 3 статтею 368 Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Стаття 368 частина 3 ККУ передбачає одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. При цьому, воно вчинене повторно та службовими особами які займають відповідальне становище.

Як розвиватиметься ця справа?