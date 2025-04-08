Заборона TikTok у США: чи погодиться Китай на продаж і до чого тут тарифи Трампа

Історія про продаж TikTok у США вже давно нагадує драматичний серіал із несподіваними поворотами. Американський Конгрес минулого року схвалив закон, який вимагає від ByteDance або продати TikTok у США, або покинути ринок. Причина – побоювання, що китайська компанія може використати соцмережу для впливу на американців. Перший дедлайн спливав ще 19 січня, але Дональд Трамп одразу після повернення до Білого дому підписав указ про перенесення терміну – спочатку до 5 квітня, а тепер – ще на 75 днів, до середини червня.

Попри жорстку риторику, Трамп насправді вже активно обговорює потенційну угоду з інвесторами. Серед потенційних покупців – Oracle, Blackstone, Amazon, Walmart, криптовалютні фонди та навіть засновник OnlyFans. Усі вони розуміють головне: TikTok – це понад 170 мільйонів користувачів у США та неоціненний алгоритм, що утримує їх у застосунку годинами. Водночас ByteDance неодноразово заявляла, що продавати TikTok не збирається.

І хоча ByteDance чинить спротив, тиск зростає. Сам Трамп уже натякнув: якщо Китай погодиться на продаж TikTok, можна буде пом’якшити нові торгові мита – наразі "тарифи" сягають 54% для товарів з КНР. У квітні 2025 року здавалося, що угода про TikTok уже майже у кишені. Але в останню мить Китай натиснув на гальма. Що цьому передувало та що буде далі з продажем застосунку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як угода про TikTok майже стала реальністю

Після місяців напружених переговорів адміністрація Дональда Трампа вже була готова підписати угоду, яка б дозволила створити нову американську версію TikTok – з більшістю американських інвесторів у складі. ByteDance, компанія-власник, погодилася знизити свою частку у бізнесі до менш ніж 20%, щоб відповідати вимогам нового закону.

У середу, 2 квітня, план був майже затверджений, пише Bloomberg. Очікувалося, що Трамп підпише відповідне розпорядження, відкривши 120-денне вікно для завершення угоди до крайнього терміну – 5 квітня. Усе виглядало оптимістично: інвестори були готові, ByteDance – теж, як і Білий дім.

Але наступного дня сталася несподівана зупинка. Усе зруйнувалося після того, як Трамп оголосив про нову хвилю мит на китайські товари – загальна ставка на багато імпортних позицій з Китаю зросла до 54%. Це стало сигналом для Пекіна: не час давати добро на угоду.

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У четвер представники ByteDance попередили США – без переговорів щодо тарифів китайська влада не схвалить угоду. І хоча ByteDance офіційно не коментував ситуацію, стало зрозуміло: угода зависла.

Цікаво, що на тлі ескалації тарифної війни Китай не обійшовся без висловлювання у своєму канцелярсько-нейтральному тоні.

Китай завжди виступав проти порушення принципів ринкової економіки та заподіяння шкоди законним інтересам підприємств,

– заявив речник китайського посольства в США Лю Пен'юй.

Трамп відкладає дедлайн і натякає на поступки

У п’ятницю, 4 квітня, Трамп зробив крок назад – він оголосив про подовження терміну для укладання угоди ще на 75 днів. Водночас він уперше публічно підтвердив, що США ведуть прямі переговори з ByteDance. У пості на своїй соцмережі Truth Social він навіть натякнув на можливу знижку тарифів в обмін на схвалення угоди з боку Пекіна:

Ми не хочемо, щоб TikTok "пішов у темряву". Ми хочемо укласти угоду й готові працювати з Китаєм та TikTok у дусі доброї волі,

– написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Важливо! Apple не буде прибирати TikTok з App Store у США – принаймні, ще 75 днів. Таке рішення компанія ухвалила після листа від генеральної прокурорки Пем Бонді, яка нагадала Apple про новий указ президента Дональда Трампа.



Це вже друге подібне продовження – у лютому TikTok теж залишили в App Store після подібного листа. Застосунок залишається доступним і на Google Play, хоча в Google ситуацію наразі не коментують.

Який вигляд мала б нова структура TikTok у США

Серед головних претендентів на купівлю — консорціум американських інвесторів, до якого входять Oracle, Blackstone та венчурний фонд Andreessen Horowitz. Їхня пропозиція передбачає:

50% бізнесу – новим зовнішнім інвесторам;

30% – поточним американським інвесторам ByteDance;

менше ніж 20% залишається у ByteDance.

У межах угоди TikTok мав би зберегти свій ключовий алгоритм рекомендацій, який залишався б власністю ByteDance, але ліцензувався новій компанії. Це викликало критику: мовляв, такий сценарій не відповідає вимогам закону, адже алгоритм – серце платформи, і його контроль з боку Китаю може залишити лазівки для пропаганди чи збору даних.

Чому Oracle важливий для TikTok Ще з 2020 року TikTok є одним з головних хмарних клієнтів Oracle. Спільний проєкт Project Texas мав переконати владу США, що китайці не мають доступу до даних американців. Але регулятори визнали ці заходи недостатніми. Попри мовчазність Oracle в публічному полі щодо TikTok, компанія продовжує надавати послуги з хостингу та безпеки й, за новим планом, може зберегти цю роль у майбутньому – у проєкті, який деякі вже охрестили Project Texas 2.0.



Однак продаж TikTok – це дуже складна справа, пише



Друге – алгоритм. Він і є "серцем" TikTok. Китай навряд чи дозволить продати його разом з додатком, а без нього цінність TikTok різко падає. Побудувати новий аналог – технічно складно. Крім того, ByteDance не впевнений, що взагалі можливо відокремити американську частину платформи від глобальної інфраструктури – про це заявили юристи компанії під час слухань у Верховному суді США. Саме тому Oracle, як старий партнер TikTok, може зіграти головну роль у безпеці даних користувачів США. Ще з 2020 року TikTok є одним з головних хмарних клієнтів Oracle. Спільний проєкт Project Texas мав переконати владу США, що китайці не мають доступу до даних американців. Але регулятори визнали ці заходи недостатніми. Попри мовчазність Oracle в публічному полі щодо TikTok, компанія продовжує надавати послуги з хостингу та безпеки й, за новим планом, може зберегти цю роль у майбутньому – у проєкті, який деякі вже охрестили Project Texas 2.0.Однак продаж TikTok – це дуже складна справа, пише Bloomberg . Перше – це ціна. TikTok US оцінюють у 20–150 мільярдів доларів, і далеко не кожен бізнес готовий платити таку суму. Великі гравці, як Google чи Meta, не можуть брати участь через антимонопольний тиск.Друге – алгоритм. Він і є "серцем" TikTok. Китай навряд чи дозволить продати його разом з додатком, а без нього цінність TikTok різко падає. Побудувати новий аналог – технічно складно. Крім того, ByteDance не впевнений, що взагалі можливо відокремити американську частину платформи від глобальної інфраструктури – про це заявили юристи компанії під час слухань у Верховному суді США. Саме тому Oracle, як старий партнер TikTok, може зіграти головну роль у безпеці даних користувачів США.

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Інтерес до TikTok виявили й інші гравці. Окрім фаворитів, свої пропозиції також подали:

Amazon, хоча адміністрація поки не розглядає її серйозно;

група на чолі з мільярдером Френком МакКуртом та співзасновником Reddit Алексісом Оганяном;

YouTube-блогер MrBeast у колаборації з підприємцем Джессі Тінслі;

Perplexity AI із Сан-Франциско,

мобільний гігант AppLovin.

Як змінився погляд Трампа на TikTok

Цікаво, що саме Трамп ще у 2020 році намагався заборонити TikTok через загрози національній безпеці. Але у своєму політичному камбеку в 2024 році він змінив позицію – тепер він бачить у TikTok потужний інструмент комунікації з молодими виборцями.

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп та його команда активно використовували TikTok для залучення молодих виборців. Вони створювали контент, що резонував із молоддю, зокрема меми та відео з відомими інфлюенсерами.

Республіканська національна конвенція 2024 року навіть акредитувала понад 70 інфлюенсерів для розширення охоплення серед молоді. Побачивши "зворотний бік" TikTok у вигідному світлі, Трамп зацікавився його привласненням – на кшталт Гренландії чи Панамського каналу:

Ми дуже близькі до угоди з дуже хорошою групою людей,

– сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, прямуючи до Флориди минулого тижня.

І хоча дедлайн уже вкотре подовжено, доля TikTok у США залишається невизначеною. Адже окрім внутрішніх рішень, ще потрібно переконати Китай – а це, як показує практика, не так просто.