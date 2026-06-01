Бізнес
1 червня, 14:28
"Покоління ШІ" провалилось в очах роботодавців: що не так з молодими фахівцями

Альбіна Ковпак

Усе частіше компанії стикаються з несподіваною проблемою. Виявилось, що молоді фахівці, які вважаються “AI-native” і виросли поруч зі штучним інтелектом, на практиці демонструють доволі поверхневі знання.

Чому роботодавці розчаровуються у "поколінні ШІ"?

Йдеться не про технічні інструменти, а про базові речі – аналіз, грамотність і живу комунікацію, пише Financial Times.

Через це роботодавці почали переглядати умови найму: тепер менше орієнтуються на випускників STEM-спеціальностей, які добре володіють AI-інструментами, натомість звертають увагу на студентів гуманітарних напрямів. 

Нам потрібне критичне мислення, а не лише штучний інтелект,
– зазначив один із фінансистів із Нью-Йорка.

ChatGPT забрав глибину знань

Останніми роками в медіа дедалі частіше з’являються матеріали про погіршення грамотності, соціальних навичок і здатності до критичного мислення серед студентів. Водночас ці тенденції існували й раніше, але поширення ШІ могло їх додатково посилити. 

Викладачі підтверджують: студенти дедалі частіше покладаються на ChatGPT під час виконання завдань. І це впливає не тільки на якість письмових робіт, а й на здатність вести живі дискусії та формулювати власні думки без підказок. 

Так, професор етики California State University, Chico Трой Джоллімор у коментарі для The New Yorker у 2025 році заявив, що "величезна кількість студентів виходитиме з університетів із дипломами й приходитиме на роботу, будучи, по суті, безграмотними". 

То що потрібно роботодавцям? Попри активне просування AI-грамотності як ключової компетенції майбутнього, роботодавці все частіше наголошують: у реальній роботі вирішальними залишаються базові навички – уміння читати, аналізувати інформацію та самостійно формулювати думки. 

Як ШІ впливає на ринок праці?

  • Штучний інтелект прогнозує, що такі професії, як перекладачі, бухгалтери, касири та оператори кол-центрів, можуть зникнути або сильно трансформуватися в Україні. Технології замінюють рутинні завдання, але водночас зростає попит на складну аналітику та інтерпретацію даних, вимагаючи нових навичок.

  • Разом з тим є галузі, де ростимуть зарплати попри все. ШІ викликає зростаючий попит на деякі робітничі професії, які можуть отримувати шестизначні зарплати завдяки потребі в дата-центрах – це сантехніки, електрики та будівельники.

