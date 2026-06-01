"Покоління ШІ" провалилось в очах роботодавців: що не так з молодими фахівцями

Усе частіше компанії стикаються з несподіваною проблемою. Виявилось, що молоді фахівці, які вважаються “AI-native” і виросли поруч зі штучним інтелектом, на практиці демонструють доволі поверхневі знання.

Чому роботодавці розчаровуються у "поколінні ШІ"?

Йдеться не про технічні інструменти, а про базові речі – аналіз, грамотність і живу комунікацію, пише Financial Times.

Дивіться також Ринок праці здивований: яка професія раптово стала "золотою" через бум ШІ

Через це роботодавці почали переглядати умови найму: тепер менше орієнтуються на випускників STEM-спеціальностей, які добре володіють AI-інструментами, натомість звертають увагу на студентів гуманітарних напрямів.

Нам потрібне критичне мислення, а не лише штучний інтелект,

– зазначив один із фінансистів із Нью-Йорка.

ChatGPT забрав глибину знань

Останніми роками в медіа дедалі частіше з’являються матеріали про погіршення грамотності, соціальних навичок і здатності до критичного мислення серед студентів. Водночас ці тенденції існували й раніше, але поширення ШІ могло їх додатково посилити.

Викладачі підтверджують: студенти дедалі частіше покладаються на ChatGPT під час виконання завдань. І це впливає не тільки на якість письмових робіт, а й на здатність вести живі дискусії та формулювати власні думки без підказок.

Так, професор етики California State University, Chico Трой Джоллімор у коментарі для The New Yorker у 2025 році заявив, що "величезна кількість студентів виходитиме з університетів із дипломами й приходитиме на роботу, будучи, по суті, безграмотними".

То що потрібно роботодавцям? Попри активне просування AI-грамотності як ключової компетенції майбутнього, роботодавці все частіше наголошують: у реальній роботі вирішальними залишаються базові навички – уміння читати, аналізувати інформацію та самостійно формулювати думки.

Як ШІ впливає на ринок праці?