ФОП можуть покарати за найменші помилки: які штрафи найбільш поширені в Україні

Українські ФОПи у 2026 році можуть отримати штраф за деякі неуважності – від запізнення з податками до відсутності чеків або документів. Найчастіше проблеми виникають через банальні речі, проте у такому разі можна схопити значний штраф.

Які штрафи за несплату податків та неподання декларації?

Найпоширеніша причина штрафів – прострочені податки.

Для підприємців на спрощеній системі передбачені фіксовані суми:

по єдиному податку для ФОП 1 групи – 166,40 гривень (50% від ставки за місяць); по єдиному податку для ФОП 2 групи – 864,70 гривні (50% від ставки за місяць);

по військовому збору – 432,35 гривні (50% від ставки за місяць).

У ФОПів 3 групи все залежить від суми боргу: якщо затримка до 30 днів – доведеться заплатити 5% від заборгованості, якщо більше – вже 10%. А якщо борг «висить» понад три місяці, додається ще й пеня.

Ще одна типова проблема – звітність. Якщо не подати декларацію вчасно, доведеться викласти 340 гривень. Повторне порушення протягом року обійдеться вже у 1 020 гривень.

Які ще штрафи є для ФОПів?

Але податками справа не обмежується. Є цілий список інших причин, через які ФОПи часто отримують штрафи:

відсутність первинних документів – 1 020 гривень;

відсутність товарного обліку для продавців ризикових груп – 100% від вартості;

невидача фіскальних чеків – 100% від суми проданих товарів без чека;

заниження доходу в декларації – 25% від суми;

отримання доходу без відповідного КВЕД – 15% єдиного податку;

перевищення річного ліміту доходу – 15% єдиного податку з суми перевищення;

неоформлення найманих працівників – 10 мінімальних зарплат за кожну людину (86 470 гривень у 2026 році).

Втім, є і невелике послаблення. Під час воєнного стану за деякі порушення не штрафують одразу – спочатку попереджають і дають час усе виправити. Якщо швидко зреагувати, можна обійтися без фінансових втрат.

