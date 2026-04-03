ФОП можуть покарати за найменші помилки: які штрафи найбільш поширені в Україні
- Українські ФОПи можуть отримати штрафи за прострочені податки, неподання декларації та інші порушення.
- Інші поширені причини штрафів включають відсутність первинних документів, невидачу фіскальних чеків, отримання доходу без відповідного КВЕД тощо, інколи сума може сягати понад 80 тисяч гривень.
Українські ФОПи у 2026 році можуть отримати штраф за деякі неуважності – від запізнення з податками до відсутності чеків або документів. Найчастіше проблеми виникають через банальні речі, проте у такому разі можна схопити значний штраф.
Які штрафи за несплату податків та неподання декларації?
Найпоширеніша причина штрафів – прострочені податки, пише "Новини.LIVE".
Для підприємців на спрощеній системі передбачені фіксовані суми:
- по єдиному податку для ФОП 1 групи – 166,40 гривень (50% від ставки за місяць); по єдиному податку для ФОП 2 групи – 864,70 гривні (50% від ставки за місяць);
- по військовому збору – 432,35 гривні (50% від ставки за місяць).
У ФОПів 3 групи все залежить від суми боргу: якщо затримка до 30 днів – доведеться заплатити 5% від заборгованості, якщо більше – вже 10%. А якщо борг «висить» понад три місяці, додається ще й пеня.
Ще одна типова проблема – звітність. Якщо не подати декларацію вчасно, доведеться викласти 340 гривень. Повторне порушення протягом року обійдеться вже у 1 020 гривень.
Які ще штрафи є для ФОПів?
Але податками справа не обмежується. Є цілий список інших причин, через які ФОПи часто отримують штрафи:
- відсутність первинних документів – 1 020 гривень;
- відсутність товарного обліку для продавців ризикових груп – 100% від вартості;
- невидача фіскальних чеків – 100% від суми проданих товарів без чека;
- заниження доходу в декларації – 25% від суми;
- отримання доходу без відповідного КВЕД – 15% єдиного податку;
- перевищення річного ліміту доходу – 15% єдиного податку з суми перевищення;
- неоформлення найманих працівників – 10 мінімальних зарплат за кожну людину (86 470 гривень у 2026 році).
Втім, є і невелике послаблення. Під час воєнного стану за деякі порушення не штрафують одразу – спочатку попереджають і дають час усе виправити. Якщо швидко зреагувати, можна обійтися без фінансових втрат.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
3 та 2 групи фізичних осіб-підприємців відрізняються встановленим річним обсягу ліміту, а також найманою кількістю працівників. Водночас ставки єдиного податку та військового збору в них різні, проте єдиного соціального внеску – однакові.
Водночас найкращими днями для реєстрації ФОП є початок місяця. Для 3 групи ФОП питання полягає у сплаті єдиного соціального внеску, а для інших груп є можливість перевірити всі правильні кроки щодо реєстрації.
Підприємці на 1 групі єдиного податку можуть працювати без касового апарату, зокрема при торгівлі на ринках та побутових послугах без найманих працівників.
ФОПи 2, 3 та 4 груп мають можливість працювати без касового апарату за певних умов, таких як дистанційна оплата або виключно безготівкові розрахунки.