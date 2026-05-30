Бізнес знову каратимуть: ФОПи ризикують великими штрафами через одну помилку

Фізичні особи-підприємці у 2026 році ризикують отримати серйозні штрафи, якщо не вчасно сплачуватимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Йдеться про базовий обов’язковий платіж, який ФОПи сплачують незалежно від доходу.

Які штрафи за несплату ЄСВ?

Податки для підприємців зазвичай включають ПДФО, військовий збір, ЄСВ та єдиний податок – залежно від обраної системи. Саме з ЄСВ найчастіше виникають затримки, які й тягнуть за собою фінансові санкції, пише Taxer.

Після певних послаблень на початку повномасштабної війни обов’язкова сплата ЄСВ для ФОП частково втратила жорсткість контролю, однак у 2026 році борги знову можуть обійтися дорого.

Згідно із законом, за прострочення або несплату ЄСВ передбачені такі санкції:

20% від суми боргу;

0,1% пені за кожен день прострочення;

додатково 10% у разі донарахування внеску.

Окремо застосовуються адміністративні штрафи за Кодексом про адмінправопорушення:

680 – 1 360 гривень – за несплату ЄСВ у невеликому розмірі; 1 360 – 2 040 гривень – якщо борг більший; 2 550 – 5 100 гривень – за повторне порушення протягом року.

Який розмір ЄСВ для ФОП?

ФОПи сплачують ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тож мінімальний щомісячний внесок – 1 902,34 гривні.

За квартал підприємцю потрібно заплатити 5 707,02 гривень.

Зауважте! ЄСВ – це внесок, який формує майбутні соціальні гарантії. Саме з цих коштів фінансуються пенсії, лікарняні та інші виплати. Крім того, сплата внеску впливає на страховий стаж підприємця та дає право на соціальний захист.

