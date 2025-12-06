Замінить ШІ: 6 професій в Україні, які скоро зникнуть
- Штучний інтелект може замінити професії, пов'язані з написанням текстів, викладанням, консультуванням та наданням інформації.
- Найбільш безпечними від автоматизації залишаються професії, орієнтовані на ручну працю, такі як оператори важкої техніки, кухарі та будівельники.
Штучний інтелект стрімко розвивається, тож згодом він зможе замінити частину професій. Деякі з них досить популярні в Україні, наприклад перекладачі чи письменники.
Які професії можуть зникнути через розвиток ШІ?
Результати дослідження Microsoft є поганими новинами для тих, хто зараз насолоджується перевагами офісної роботи, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.
Дивіться також Перелік вас здивує: 16 професій, які зникнуть до 2030 року
Команда Microsoft проаналізувала набір даних із 200 тисяч анонімних та захищених від конфіденційності розмов між користувачами та Microsoft Bing Copilot і виявила, що професії, які, найімовірніше, будуть застарілі завдяки цій технології, включають "надання інформації та допомоги, написання текстів, викладання та консультування".
Згідно з аналізом, серед професій, які найімовірніше будуть замінені, є:
- перекладачі;
- історики;
- торгові представники;
- письменники;
- автори;
- представники служби підтримки клієнтів.
Натомість, професії, які є найбезпечнішими з точки зору автоматизації за допомогою штучного інтелекту, включають операторів важкої техніки та моторних човнів, кухарів, будівельників, масажистів та посудомийників.
Іншими словами, головний висновок полягав у тому, що низькооплачувані та орієнтовані на ручну працю професії набагато рідше будуть автоматизовані, ніж професії, які відповідають експертизі великих мовних моделей чат-ботів зі штучним інтелектом.
Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Superb ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.
Як ШІ замінив значну частину робітників у США?
Массачусетський технологічний інститут опублікував дослідження, яке показало, що штучний інтелект вже може замінити 11,7% ринку праці США, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
Це до 1,2 трильйона доларів заробітної плати у фінансах, охороні здоров’я та професійних послугах. Масові звільнення в IT, які цього року перевищили 100 тисяч осіб, виявилися лише початком.
Під загрозою зараз перебувають співробітники у сфері HR, логістики, фінансів, адміністративні ролі та більша частина рутинних офісних завдань. Як кажуть науковці, нейромережі насамперед замінять офісних співробітників, а не робочі професії.
Що відомо про ринок праці в Україні?
Прогнозується, що найбільший попит у наступні роки буде на такі професії, як розробник програмного забезпечення, фахівець із цифрового маркетингу та аналітик Big Data. В Україні також спостерігається значний попит на комплектувальників, продавців, менеджерів та водіїв.
Основні перешкоди для бізнесу в Україні включають брак робочої сили (59%), небезпеку роботи (49%), та зростання цін на сировину (47%). Перебої з водо- та теплопостачанням і відключення світла стали значною проблемою для 19% підприємств у жовтні.
46% компаній зазначили, що відтік молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність, а 42% не відчули впливу. Дефіцит кадрів на ринку праці відчувають 74% компаній.