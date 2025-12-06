Замінить ШІ: 6 професій в Україні, які скоро зникнуть

Штучний інтелект стрімко розвивається, тож згодом він зможе замінити частину професій. Деякі з них досить популярні в Україні, наприклад перекладачі чи письменники.

Які професії можуть зникнути через розвиток ШІ?

Результати дослідження Microsoft є поганими новинами для тих, хто зараз насолоджується перевагами офісної роботи, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також Перелік вас здивує: 16 професій, які зникнуть до 2030 року

Команда Microsoft проаналізувала набір даних із 200 тисяч анонімних та захищених від конфіденційності розмов між користувачами та Microsoft Bing Copilot і виявила, що професії, які, найімовірніше, будуть застарілі завдяки цій технології, включають "надання інформації та допомоги, написання текстів, викладання та консультування".

Згідно з аналізом, серед професій, які найімовірніше будуть замінені, є:

перекладачі;

історики;

торгові представники;

письменники;

автори;

представники служби підтримки клієнтів.

Натомість, професії, які є найбезпечнішими з точки зору автоматизації за допомогою штучного інтелекту, включають операторів важкої техніки та моторних човнів, кухарів, будівельників, масажистів та посудомийників.

Іншими словами, головний висновок полягав у тому, що низькооплачувані та орієнтовані на ручну працю професії набагато рідше будуть автоматизовані, ніж професії, які відповідають експертизі великих мовних моделей чат-ботів зі штучним інтелектом.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Superb ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Як ШІ замінив значну частину робітників у США?

Массачусетський технологічний інститут опублікував дослідження, яке показало, що штучний інтелект вже може замінити 11,7% ринку праці США, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

Це до 1,2 трильйона доларів заробітної плати у фінансах, охороні здоров’я та професійних послугах. Масові звільнення в IT, які цього року перевищили 100 тисяч осіб, виявилися лише початком.

Під загрозою зараз перебувають співробітники у сфері HR, логістики, фінансів, адміністративні ролі та більша частина рутинних офісних завдань. Як кажуть науковці, нейромережі насамперед замінять офісних співробітників, а не робочі професії.

Що відомо про ринок праці в Україні?