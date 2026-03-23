Підпільна тютюнова імперія: БЕБ розповіло про викриття фабрики з доходом у мільярд

Детективи Бюро економічної безпеки разом вийшли на масштабну схему нелегального виробництва сигарет і зупинили її роботу. Підпільний завод облаштували у Чернівецькій області, він працював майже цілодобово.

Що відомо про викриття тютюнової фабрики?

Детективи припинили роботу найбільшої нелегальної тютюнової фабрики за роки їхньої роботи, пише БЕБ.

За версією слідства, на підприємстві діяли дві виробничі лінії, кожна з яких видавала приблизно по 5 тисяч сигарет за хвилину. У підсумку за день виготовляли до 720 тисяч пачок. За оцінками, щомісячно така діяльність приносила понад мільярд гривень нелегального прибутку:

До організації схеми, за даними слідства, були причетні близько 40 людей:

Вони випускали сигарети з фільтром, маскуючи їх під продукцію відомих міжнародних брендів

Сам "цех" розгорнули у складському приміщенні в Чернівцях. Там встановили промислове обладнання і налагодили повний цикл – від обробки тютюну до пакування готової продукції.

Щоб не зупиняти виробництво, приміщення обладнали генераторами та всім необхідним для автономної роботи.

Ба більше – для працівників облаштували умови проживання прямо на місці. Це дозволяло фабриці працювати безперервно, фактично 24/7.

Під час обшуків правоохоронці вилучили дві повноцінні виробничі лінії, близько 750 тисяч пачок сигарет різних марок, 149 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, сигаретний папір у рулонах, фільтри, а також поліграфію з логотипами відомих брендів. Загальна вартість усього вилученого – понад 200 мільйонів гривень.

Нелегальна тютюнова фабрика / фото БЕБ

Як і чому українці обирають нелегальні сигарети замість легальних?

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно, що є занадто великими показником. Така ситуація на тютюновому ринку України спостерігається вперше, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,

– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

70% сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу та питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70 – 78 гривень (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 гривень,

– розповів Барабаш.

Так, з 1 січня 2026 року через чергову індексацію акцизів легальні сигарети подорожчали на 15 – 17%.

