Оформлення ліцензій та дозволів у "Дії": в Україні запрацює "єДозвіл"

Уряд ухвалив постанову та запустив систему "єДозвіл" для бізнесу. Відтак, на порталі "Дія" буде доступний повний цикл процедур видачі дозвільних документів для бізнесу.

Що дасть сервіс "єДозвіл"

Система передбачає автоматичну реєстрацію та надання ліцензій для не ризикових видів діяльності, тоді як документи для ризикових видів діяльності будуть перевірятися чиновниками протягом 10 днів.

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"ЄДозвіл" забезпечить можливість отримання дозвільних документів в електронному форматі, включаючи: подання заяв, відновлення, зупинення або анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності, внесення змін до документів, відстеження їх статусу та прийняття рішень, а також оскарження дій органів ліцензування.

На першому етапі в системі буде усього 4 види ліцензій:

туроператорська діяльність;

ветеринарна практика;

обіг наркотиків/психотропів/прекурсорів;

дошкільна освіта.

Декларація про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці буде також надана. Два додаткові дозволи будуть включені з липня по вересень, а інші послуги – з жовтня.

! Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики, відзначив, що процедура отримання ліцензій, сертифікатів та інших форм дозволів була тривалою, неясною та схильною до корупційних проявів.