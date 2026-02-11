У мережі писали, що Glovo списувало тисячі гривень "чайових" за доставку: що кажуть в компанії

У мережі користувачі масово писали, що сервіс доставляння Glovo автоматично списав з карток клієнтів тисячі гривень на "чайові" кур'єрам. У компанії вже відреагували на ці повідомлення.

Відповідну реакцію Glovo оприлюднила у своїх соціальних мережах.

На що жалілися користувачі стосовно компанії Glovo?

У соціальних мережах, зокрема у Threads, люди писали, що залишали кур'єрам 50 – 100 гривень на чай після доставлення. Однак з карток списувалися величезні суми – від 5 до 11 тисяч гривень.

Користувачі писали, що більшості техпідтримка не відповідала, а банки – відмовлялися скасовувати операції. Також у мережі повідомляли, що декому нібито повертали лише 1 000 гривень, а решту суми буцімто пропонували зарахувати на бонусний рахунок.

Окрім того, повідомлялося, що гроші можуть бути повернути впродовж 2 тижнів.

Користувачі жалілися, що Glovo автоматично списувало тисячі гривень з карток клієнтів / Фото з соціальних мереж

До речі, багато хто також писав, що їх врятувало від проблеми те, що не було потрібної суми на картці або ж вони не отримали замовлення.

Декому пощастило, що не було грошей на картці / Скриншоти з соціальної мережі Threads

Як коментують інциденти у Glovo?

У Glovo заявили, що було зафіксовано технічний збій у роботі платформи, через який у частини користувачів в різних країнах було некоректно списано суму чайових для кур'єрів.

Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та розуміємо ваше обурення. Наші технічні спеціалісти вже усунули цю помилку,

– йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що всі надлишково списані кошти повернуть користувачам у повному обсязі.

"Ми обов'язково повідомимо про повне вирішення ситуації та завершення процесу повернення коштів", – резюмували у Glovo.

