ФОПам приготуватися: коли скасують пільгові 2% оподаткування

13 березня 2023, 13:01
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Джерело:

Верховна Рада

Ще у лютому Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП. Відтак, якщо його приймуть, пільги для підприємців скасують вже з 1 липня.

Що передбачає проєкт про скасування пільг

Нагадуємо, що урядовий проєкт щодо скасування пільгових 2% оподаткування для ФОПів можуть запрацювати вже 1 липня 2023 року.

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Однак важливо додати, що законопроєкт набере чинності, якщо його приймуть у Верховній Раді. Поки що лише має бути розгляд.

У проєкті про скасування зазначається, що:

  • пільги на оподаткування скасуються для 1 та 2-ої групи ФОП;
  • відбудеться відновлення проведення документальних перевірок;
  • повернуться штрафні санкцій за порушення використання РРО (Реєстратор розрахункових операцій).

Якими будуть податки для ФОПів у березні

ФОП 1 групи:

  • ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
  • єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

  • ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
  • єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

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ФОП 3 групи:

  • ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
  • єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.
Автор: Валерія Городинська