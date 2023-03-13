ФОПам приготуватися: коли скасують пільгові 2% оподаткування

Ще у лютому Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП. Відтак, якщо його приймуть, пільги для підприємців скасують вже з 1 липня.

Що передбачає проєкт про скасування пільг

Нагадуємо, що урядовий проєкт щодо скасування пільгових 2% оподаткування для ФОПів можуть запрацювати вже 1 липня 2023 року.

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Однак важливо додати, щоПоки що лише має бути розгляд.

У проєкті про скасування зазначається, що:

пільги на оподаткування скасуються для 1 та 2-ої групи ФОП;

відбудеться відновлення проведення документальних перевірок;

повернуться штрафні санкцій за порушення використання РРО (Реєстратор розрахункових операцій).

Якими будуть податки для ФОПів у березні

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

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ФОП 3 групи: