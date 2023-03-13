ФОПам приготуватися: коли скасують пільгові 2% оподаткування
13 березня 2023, 13:01Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Ще у лютому Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП. Відтак, якщо його приймуть, пільги для підприємців скасують вже з 1 липня.
Що передбачає проєкт про скасування пільг
Нагадуємо, що урядовий проєкт щодо скасування пільгових 2% оподаткування для ФОПів можуть запрацювати вже 1 липня 2023 року.
Читайте також Росіяни використовують Велику Британію, аби заробляти на війні в УкраїніОднак важливо додати, що законопроєкт набере чинності, якщо його приймуть у Верховній Раді. Поки що лише має бути розгляд.
У проєкті про скасування зазначається, що:
- пільги на оподаткування скасуються для 1 та 2-ої групи ФОП;
- відбудеться відновлення проведення документальних перевірок;
- повернуться штрафні санкцій за порушення використання РРО (Реєстратор розрахункових операцій).
Якими будуть податки для ФОПів у березні
ФОП 1 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
- єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).
ФОП 2 групи:
- ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
- єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).
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ФОП 3 групи:
- ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
- єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.