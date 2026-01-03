ФОПи ростуть, звітність змінюється: чого очікувати підприємцям у 2026 році

У новий 2026 рік підприємницька галузь увірвалася жваво, адже наприкінці 2025 року в Україні було зафіксовано більше нових реєстрацій ФОПів, ніж було припинено. Така тенденція свідчить про пожвавлення бізнесу не лише в окремих областях, але й в більшості регіонах.

Де була зосереджена найбільша активність серед нових підприємців?

До ключових регіонів-лідерів традиційно увійшов Київ, де було зареєстровано найбільшу кількість ФОП за IV квартал 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на дані YC.Мarket.

Читайте також ФОПів в Україні стає все більше через схеми ухилення від податків, – Гетманцев

У столиці наприкінці року було створено майже 8 тисяч нових фізичних осіб-підприємців. Якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, то це на 20% більше – тоді це було 6,6 тисячі ФОПів.

Другу позицію посідає Дніпропетровська область, де показник складає майже 6 тисяч ФОПів – це 5,8 тисячі реєстрацій, що на половину більше.

Третє місце утримує одна із західних областей України – Львівська. Тут було зареєстровано близько 4,8 тисячі ФОПів, що на 43% більше, аніж торік. Саме ця область стала одним із головних прихистків для бізнесу та продовжує нарощувати підприємницький потенціал.

До цього списку також входять Київська, Харківська та Одеська області, де показник варіюється від 4 до 4,2 тисячі нових реєстрацій. Крім того, збільшилася реєстрація підприємців на Полтавщині та Вінниччині.

Така динаміка показує, що підприємництво відновлюється в Україні не лише на заході країни, чи у столиці. Зростання прослідковується по всій відносно безпечній території країни.

Зверніть увагу! Підсумки 2025 року свідчать, що кількість зареєстрованих ФОПів перевищує кількість ФОПів, що припинили свою діяльність у цей період – 58,2 тисячі нових ФОПів проти 50,5 тисячі ФОПів, що припинили свою діяльність. Традиційно, що найбільше нових реєстрацій утримує роздрібна торгівля, а також IT-галузь та інші послуги.

Які зміни очікуватимуть на нових ФОПів у 2026 році?

Відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України, з 1 січня 2026 року змінено період подачі податкового розрахунку щодо доходу ФОП. Тепер це потрібно робити не щомісяця, а щокварталу, повідомляє Податкова служба.

До нових правил звітування входить:

Термін подання становить 40 календарних днів після закінчення кварталу,

Подавати податковий розрахунок потрібно лише у разі здійснення фактичних виплат найманим працівникам, а тому якщо іншим фізособам не було нараховано доходів, то, відповідно, звіт не потрібно подавати.

Для прикладу: за грудень 2025 року звітність потрібно подавати ще за старими правилами, тобто до 20 січня 2026 року. А вже за I квартал 2026 року звітність треба подати до 10 травня 2026 року.

Як зросли для підприємців суми податків у 2026 році?