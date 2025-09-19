За перший рік проведення онлайн-аукціонів великої приватизації через систему "Prozorro.Продажі" державний бюджет отримав 8,9 мільярдів гривень від продажу чотирьох великих об'єктів.

Які активи продано?

Першим лотом став київський готель "Україна", який після торгів подорожчав із 1 мільярда гривень до понад 2,5 мільярдів. Що виставлять на торги далі – і хто може взяти участь, розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд державного майна України.

Дивіться також Продаж держмайна приніс Україні більше коштів, ніж деякі країни-партнери

Єдиний учасник приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії придбав її за 3,9 мільярдів гривень. Серед реалізованих активів – два санкційні: газобетонний завод "Аерок" (майже 1,9 мільярда гривень) і "Вінницяпобутхім" (понад 608 мільйонів гривень).

Зауважте. Кошти від цих продажів спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Велика приватизація – це дієвий механізм перетворення державних активів на фінансові ресурси. Вона не лише забезпечує значні надходження до бюджету, але й сприяє розвитку підприємств, що працюватимуть на благо економіки. Успішна приватизація таких знакових об'єктів, як готель "Україна", Об'єднана гірничо-хімічна компанія, завод "Аерок" та "Вінницяпобутхім", доводить, що ці результати відчутні для держави,

– зазначила в.о. Голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

Які нові лоти виставли на продаж?

Наразі у системі оголошено два нові аукціони загальною стартовою ціною майже 4,8 мільярда гривень – за Одеський припортовий завод і санкційний актив "Мотордеталь-Конотоп". Участь заборонена лише для осіб, пов'язаних із країною-агресором.

Які останні новини про приватизацію?