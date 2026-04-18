Скільки коштує відкрити франшизу McDonald's і чи можна зробити це в Україні
- Вартість франшизи McDonald's у США вимагає щонайменше 750 тисяч доларів власних коштів, а ліцензійний внесок на 20 років обійдеться підприємцеві в 45 тисяч доларів.
- В Україні всіма ресторанами компанія управляє напряму, через війну питання франчайзингу поки не розглядають.
McDonald's є світовим лідером у сфері ресторанів швидкого обслуговування й налічує понад 41 тисячу закладів у більш ніж 120 країнах. Частина з них працює за франчайзинговою моделлю, яка дозволяє підприємцям відкривати ресторани під відомим брендом за визначеними умовами.
Скільки коштує франшиза McDonald's?
Оскільки загальна вартість відкриття закладу відрізняється залежно від локації та формату, мінімальний початковий внесок також може змінюватися. Деталі розповіли на сайті компанії.
Дивіться також McDonald's у Буковелі: як не пропустити відкриття у 2026 році
Наприклад, у США для розгляду кандидатури на франшизу компанія зазвичай вимагає щонайменше 750 тисяч доларів – у вигляді власних коштів, які не є запозиченими.
Зокрема, підприємець має сплатити ліцензійний внесок у 45 тисяч доларів за право працювати під брендом протягом 20 років.
Додаткові 100 тисяч доларів знадобляться на оборотний капітал ресторану. Також окрім стартового внеску франчайзі щомісяця сплачує роялті, тобто 4 – 5% від виторгу.
Чи можна відкрити франшизу в Україні?
Раніше в інтерв'ю RAU місцевий директор з розвитку McDonald's Віталій Стефурак розповів, що український ринок є унікальним, адже всіма ресторанами компанія управляє напряму.
Щоправда, відсутність франчайзингової моделі обмежує потенціал розвитку мережі, зокрема швидкість відкриття нових закладів.
Чи з'явиться у McDonald's в Україні франчайзинг – це радше питання часу, адже франчайзинг це глобальна бізнес-модель нашої компанії. Однак поки триває війна, про це говорити недоцільно,
– пояснив директор.
Інші новини про McDonald's в Україні:
З 15 квітня в ресторанах запустили кампанію "Пограбування світового меню", тож українці також зможуть скуштувати різноманітні страви, що вже стали популярними в інших країнах.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році McDonald's закрив свої двері для відвідувачів майже по всій Україні. Однак уже 27 березня заклад нарешті знову запрацював у Миколаєві.