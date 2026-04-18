Скільки коштує відкрити франшизу McDonald's і чи можна зробити це в Україні

McDonald's є світовим лідером у сфері ресторанів швидкого обслуговування й налічує понад 41 тисячу закладів у більш ніж 120 країнах. Частина з них працює за франчайзинговою моделлю, яка дозволяє підприємцям відкривати ресторани під відомим брендом за визначеними умовами.

Скільки коштує франшиза McDonald's?

Оскільки загальна вартість відкриття закладу відрізняється залежно від локації та формату, мінімальний початковий внесок також може змінюватися. Деталі розповіли на сайті компанії.

Дивіться також McDonald's у Буковелі: як не пропустити відкриття у 2026 році

Наприклад, у США для розгляду кандидатури на франшизу компанія зазвичай вимагає щонайменше 750 тисяч доларів – у вигляді власних коштів, які не є запозиченими.

Зокрема, підприємець має сплатити ліцензійний внесок у 45 тисяч доларів за право працювати під брендом протягом 20 років.

Додаткові 100 тисяч доларів знадобляться на оборотний капітал ресторану. Також окрім стартового внеску франчайзі щомісяця сплачує роялті, тобто 4 – 5% від виторгу.

Чи можна відкрити франшизу в Україні?

Раніше в інтерв'ю RAU місцевий директор з розвитку McDonald's Віталій Стефурак розповів, що український ринок є унікальним, адже всіма ресторанами компанія управляє напряму.

Щоправда, відсутність франчайзингової моделі обмежує потенціал розвитку мережі, зокрема швидкість відкриття нових закладів.

Чи з'явиться у McDonald's в Україні франчайзинг – це радше питання часу, адже франчайзинг це глобальна бізнес-модель нашої компанії. Однак поки триває війна, про це говорити недоцільно,

– пояснив директор.

Інші новини про McDonald's в Україні: