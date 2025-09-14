Для розмитнення авто із-за кордону потрібно врахувати декілька показників, що впливатимуть на ціну цієї процедури. Йдеться про мито, акциз, який залежить від віку автомобіля, та ПДВ.

Які показники впливають на вартість розмитнення?

Мито, яке потрібно сплачувати за автівку із-за кордону, залежить від ознак автомобіля. Наприклад, ставка коливається від 10%, передає 24 Канал з посиланням на Delo.ua.

Читайте також Пенсія для підприємців: за яких умов ФОП може розраховувати на мінімальну виплату

Натомість відповідно до загальних норм акциз розраховується за спеціальною формулою, де потрібно базову ставку помножити на (об'єм двигуна/1000) та на коефіцієнт віку авто.

Відомо, що базова ставка в Україні на такому рівні:

Бензинові двигуни: до 3,0 літра – 50 євро за 1 000 сантиметрів кубічних, а понад 3,0 літра – 100 євро за 1000 сантиметрів кубічний.

до 3,0 літра – 50 євро за 1 000 сантиметрів кубічних, а понад 3,0 літра – 100 євро за 1000 сантиметрів кубічний. Дизельні двигуни: до 3,5 літра – 75 євро за 1 000 сантиметрів кубічних, понад 3,5 літра – 150 євро за 1000 сантиметрів кубічних.

А коефіцієнт віку встановлюється відповідно до кількості повних років авто, де мінімум становить 1 рік, а максимум 15 років. Відтак, чим старіший автомобіль, тим вищий акциз.

І останній показник – ПДВ у розмірі 20%, який нараховується на суму митної вартості, а також на мито та акциз.

Важливо! У вартість розмитнення потрібно врахувати ще й митне оформлення, яке може скласти від 200 до 500 доларів, послуги брокера, транспортування до митниці тощо.

Як розрахувати розмитнення на прикладі автівки?

Наприклад, особа придбала із-за кордону BMW X5 2018 року, двигун бензиновий 3,0 літри, вік автівки 7 років, а митна вартість – 35 тисяч доларів. Таким чином, вартість розмитнення розраховуватиметься, за даними порталу "Поради юриста", так:

Мито у 10% – 3 500 доларів,

Акциз розрахується у такому порядку – 100 євро x (3,0) x 7 = десь 2 100 доларів,

ПДВ: 20% x (35 000 + 3 500 + 2 100) = 8 120 доларів.

Таким чином, загальна вартість за таку автівку сягне орієнтовно 13 720 доларів.

За які авто можна не платити розмитнення?