Японія надала Україні гранти на 22 мільярди гривень: як їх розподілив Кабінет міністрів

Україна отримала велику допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва JIСА. В уряді назвали напрямки та відомства, куди спрямують кошти.

Допомога від Японії на 22 мільярди

JIСА надало Україні гранти на загальну суму 21,83 мільярда гривень. Кабінет міністрів окреслив напрямки, куди потрібно залучити отримані кошти.

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Усі гроші спрямують на Програму екстреного відновлення. Найбільше отримає Міністерство енергетики на придбання та обслуговування енергетичного обладнання – 8,97 мільярда гривень. Майже стільки ж Кабмін виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

JICA відновило свою роботу в Україні на початку 2023 року. Зараз агенство займається реалізацією відновлення України на суму в 500 мільйонів доларів.

Також гроші на грантові програми (в основному – на придбання обладнання) отримають:

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство освіти і науки;

Міністерство аграрної політики та продовольства;

Міністерство внутрішніх справ для ДСНС;

Міністерство культури та інформаційної політики.

Порядок використання грошей уряд затвердив згідно з вимогами японського агенства.