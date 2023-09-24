Помощь от Японии на 22 миллиарда

JIСА предоставило Украине гранты на общую сумму 21,83 миллиарда гривен. Кабинет министров наметил направления, куда нужно привлечь полученные средства.

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Все деньги будут направлены на Программу экстренного восстановления. Больше всего получит Министерство энергетики на приобретение и обслуживание энергетического оборудования – 8,97 миллиарда гривен. Почти столько же Кабмин выделил Государственному агентству обновления и развития инфраструктуры.

Важно! JICA возобновило свою работу в Украине в начале 2023 года. Сейчас агентство занимается реализацией обновления Украины на сумму в 500 миллионов долларов.

Также деньги на грантовые программы (в основном – на приобретение оборудования) получат:

Министерство здравоохранения;

Министерство образования и науки;

Министерство аграрной политики и продовольствия;

Министерство внутренних дел для ГСЧС;

Министерство культуры и информационной политики.

Порядок использования денег правительство утвердило согласно требованиям японского агентства.