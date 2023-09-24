Допомога від Японії на 22 мільярди

JIСА надало Україні гранти на загальну суму 21,83 мільярда гривень. Кабінет міністрів окреслив напрямки, куди потрібно залучити отримані кошти.

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Усі гроші спрямують на Програму екстреного відновлення. Найбільше отримає Міністерство енергетики на придбання та обслуговування енергетичного обладнання – 8,97 мільярда гривень. Майже стільки ж Кабмін виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Важливо! JICA відновило свою роботу в Україні на початку 2023 року. Зараз агенство займається реалізацією відновлення України на суму в 500 мільйонів доларів.

Також гроші на грантові програми (в основному – на придбання обладнання) отримають:

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство освіти і науки;

Міністерство аграрної політики та продовольства;

Міністерство внутрішніх справ для ДСНС;

Міністерство культури та інформаційної політики.

Порядок використання грошей уряд затвердив згідно з вимогами японського агенства.