Допомога від Японії на 22 мільярди
JIСА надало Україні гранти на загальну суму 21,83 мільярда гривень. Кабінет міністрів окреслив напрямки, куди потрібно залучити отримані кошти.
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Усі гроші спрямують на Програму екстреного відновлення. Найбільше отримає Міністерство енергетики на придбання та обслуговування енергетичного обладнання – 8,97 мільярда гривень. Майже стільки ж Кабмін виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.
Також гроші на грантові програми (в основному – на придбання обладнання) отримають:
- Міністерство охорони здоров'я;
- Міністерство освіти і науки;
- Міністерство аграрної політики та продовольства;
- Міністерство внутрішніх справ для ДСНС;
- Міністерство культури та інформаційної політики.
Порядок використання грошей уряд затвердив згідно з вимогами японського агенства.