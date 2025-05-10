Монетизація на YouTube: скільки платять за 1000 переглядів
- YouTube платить за 1 000 переглядів в Україні в середньому від 0,3 до 1,5 долара США, що зумовлено низьким CPM (0,5 – 3 долари США) через обмежені бюджети рекламодавців.
- Найвищі ставки за 1 000 переглядів спостерігаються в США (5 – 30 доларів США), Канаді (5 – 20 доларів США), Великобританії (4 – 15 доларів США) та Німеччині (4 – 12 доларів США).
YouTube платить за перегляди залежно від тематики відео, аудиторії та країни. Скільки можна отримати за 1000 переглядів в Україні, читайте далі.
Скільки можна заробити за 1 000 переглядів на YouTube
Заробіток на YouTube варіюється залежно від теми контенту, складу аудиторії та географії глядачів. Найбільше платять за фінансові, технічні й освітні відео. За 1 000 переглядів таких відео можна отримати до 15 доларів США, передає 24 Канал.
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Водночас розважальні та ігрові ролики приносять значно менше: від 0,5 долара США до 5 доларів США. Втім, заробіток на переглядах також залежить від того, з яких країн походять глядачі. У державах із вищими ставками за рекламу автори отримують більші прибутки.
Зверніть увагу! Прибуток формується лише з монетизованих переглядів, які зазвичай становлять лише 40 – 60% від усіх переглядів відео.
Скільки YouTube платить за перегляди у різних країнах
Доходи з YouTube суттєво залежать від країни перегляду, адже рекламодавці в різних регіонах мають різні бюджети. Таким чином, найвищі ставки за 1 000 переглядів (CPM) спостерігаються у:
- США: 5 – 30 доларів США;
- Канаді: 5 – 20 доларів США;
- Великобританії: 4 – 15 доларів США;
- Німеччині: 4 – 12 доларів США.
Водночас у країнах з нижчою купівельною спроможністю, як-от Індія, CPM значно нижчий: лише 0,2 – 1,5 долара США. Тож автори з Північної Америки та Європи заробляють у кілька разів більше при однаковій кількості переглядів.