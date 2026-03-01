Іранські ракети спричинили найбільшу бізнес-кризу Перської затоки з часів пандемії, – Reuters

Серія ракетних атак Ірану по країнах Перської затоки спричинила наймасштабніші збитки для бізнесу з часів пандемії COVID-19. Аеропорти, порти та ключові сектори економіки тимчасово припинили роботу, а фінансові ринки регіону переживають серйозний шок.

Наслідки кризових подій загрожують глобальній торгівлі, туризму та логістиці в критично важливому економічному вузлі світу, пише Reuters.

Як атаки Ірану паралізували економіку Перської затоки?

Ракетні та безпілотні удари з боку Ірану по країнах Перської затоки призвели до масового зупинення економічної активності у регіоні – проведення авіа- та морських перевезень, робота бізнес-центрів і фінансових ринків зазнали серйозних перебоїв. Це, за оцінками Reuters, стало найбільшою бізнес-кризою в регіоні з часів пандемії COVID-19.

ОАЕ є домом для найбільших компаній регіону: девелопера Emaar Properties та ритейлера Majid Al Futtaim. Крім того, країна перетворилась на магніт для глобальних хедж-фондів та великих банків, які прагнуть близькості до гігантських суверенних фондів ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) та Mubadala.

Сукупні активи під управлінням цих двох фондів оцінюються у понад 1,5 трильйона доларів. Віднині саме ці інституції перебувають в осередку кризи.

Перська затока десятиліттями будувала репутацію одного з найнадійніших ділових хабів світу. Атаки Ірану поставили під сумнів цей статус. І масштаб збитків для регіональної економіки ще тільки належить оцінити.

Зокрема, урядові та бізнес-структури ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Катару та інших країн Перської затоки опинилися під тиском через припинення роботи аеропортів і портів, що суттєво вплинуло на міжнародні ланцюги постачання та логістику.

Аеропорти Дубая та Абу-Дабі були закриті, а компанії радили перейти на дистанційну роботу до 3 березня через ризики для безпеки та невизначеність ситуації.

Туризм, який є ключовою частиною економіки Перської затоки, також серйозно постраждав: готелі, курортні об’єкти та заходи мережевого бізнесу скасовані або перенесені.

Фондові індекси в Саудівській Аравії, Омані, Кувейті та Єгипті зазнали значного падіння, тоді як деякі нафтові компанії, навпаки, продемонстрували зростання на тлі побоювань дефіциту енергоносіїв.

Експерти застерігають, що довгострокова невизначеність може ще більше підірвати довіру інвесторів і посилити тиск на фінансові ринки регіону.

Крім економічних втрат, атаки створили широку зону невизначеності для глобальної торгівлі, оскільки Перська затока є критично важливою для світових потоків вантажів та енергоносіїв.

