Москва чекає на повернення американських компаній у 2025 році, – Reuters

Деякі американські компанії можуть відновити свою діяльність у Росії вже у другому кварталі 2025 року. При цьому "повернення" називають складним зі смішних причин.

Повернення західних брендів у Росію

Про це заявив голова Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв після зустрічей із представниками США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За словами Дмитрієва, повернення бізнесу буде складним. Мовляв, "багато ніш вже зайняті". Водночас російська сторона очікує, що частина компаній, які залишили країну після початку війни в Україні у 2022 році, можуть повернутися до роботи на російському ринку.

Довідково. Після запровадження санкцій Росія переорієнтувала свою економіку, а місцеві виробники замістили продукцію західних брендів. Компанії, такі як McDonald's і Caterpillar, зазнали значних збитків, продаючи свої активи за заниженими цінами.

Чи реальне повернення

Дмитрієв провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, радником з національної безпеки Майком Уолтцом і спецпредставником на Близькому Сході Стівом Віткоффом. Ці зустрічі не були частиною офіційних переговорів Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За оцінками, які представив Дмитрієв, американські IT- та медіакомпанії втратили через вихід із Росії 123 мільярда доларів, споживчий сектор і охорона здоров’я – 94 мільярда доларів, а фінансовий сектор – 71 мільярд доларів.

Поки що офіційних підтверджень можливого повернення американських компаній до Росії немає.