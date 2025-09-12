Компанія Tesla хоче стимулювати генерального директора Ілона Маска рекордним пакетом оплати праці, щоб конкурувати з іншими. Наразі частки акцій в двох приватних компаніях Маска коштують вдвічі більше, аніж його акції в Tesla.

Звідки походять статки Ілона Маска?

Пакет оплати праці може сягнути до 423 мільйонів акцій, який повинен "наданню пріоритету іншим проєктам" Маском, але його повинні схвалити всі акціонери, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

Річ у тім, що інші компанії Маска, а саме SpaceX та xAI Holdings, становлять більшу частину статків мільярдера.

Більша частина статків пана Маска зараз походить від інших бізнес-проєктів поза Tesla, і сьогодні у нього більше привабливих варіантів, ніж будь-коли раніше,

– повідомив представник компанії.

До минулого року більшість статків Ілона Маска походила з його акцій Tesla. Але на сьогодні це менше половини.

Які статки має Ілон Маск зі своїх приватних компаній?

Нині акції Tesla, що належать Ілону Маску оцінюються в близько 140 мільярдів доларів. Крім того, Маск стверджує, що йому потрібно щонайменше 25% голосів Tesla, щоб запобігти поглинанню компанії.

Натомість у SpaceX та xAI він має більше контролю над голосами, бо володіє 42% акцій SpaceX та контрольним пакетом акцій xAI.

Наразі відомо про те, що SpaceX планує продаж акцій інсайдерам, який найімовірніше оцінить компанію в 400 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.

Таким чином, при оцінці в 400 мільярдів доларів частка Маска становитиме близько 170 мільярдів доларів. Тобто це більше, ніж вартість його поточної частки в Tesla.

Оцінка вартості xAI зросла з 80 мільярдів доларів на початку року до потенційних 200 мільярдів доларів.

Враховуючи те, що Маск володіє понад 50% компанії, його частка у такому разі перевищує 100 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Спільно частки в xAI та SpaceX коштує майже вдвічі більше, ніж акції Маска в Tesla.

Який у рейтингу найбагатших Ілон Маск?