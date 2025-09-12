Укр Рус
12 вересня, 11:34
3

Основні доходи – від приватних компаній: який бізнес приносить Маску найбільше коштів

Валерія Городинська
Основні тези
  • Ілон Маск отримує більшу частину своїх статків з компаній SpaceX та xAI Holdings, а не з Tesla.
  • Частка Маска в SpaceX оцінюється в 170 мільярдів доларів, а в xAI – понад 100 мільярдів доларів. 

Компанія Tesla хоче стимулювати генерального директора Ілона Маска рекордним пакетом оплати праці, щоб конкурувати з іншими. Наразі частки акцій в двох приватних компаніях Маска коштують вдвічі більше, аніж його акції в Tesla.

Звідки походять статки Ілона Маска?

Пакет оплати праці може сягнути до 423 мільйонів акцій, який повинен "наданню пріоритету іншим проєктам" Маском, але його повинні схвалити всі акціонери, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

Річ у тім, що інші компанії Маска, а саме SpaceX та xAI Holdings, становлять більшу частину статків мільярдера. 

Більша частина статків пана Маска зараз походить від інших бізнес-проєктів поза Tesla, і сьогодні у нього більше привабливих варіантів, ніж будь-коли раніше, 
– повідомив представник компанії.

До минулого року більшість статків Ілона Маска походила з його акцій Tesla. Але на сьогодні це менше половини. 

Які статки має Ілон Маск зі своїх приватних компаній?

Нині акції Tesla, що належать Ілону Маску оцінюються в близько 140 мільярдів доларів. Крім того, Маск стверджує, що йому потрібно щонайменше 25% голосів Tesla, щоб запобігти поглинанню компанії.

Натомість у SpaceX та xAI він має більше контролю над голосами, бо володіє 42% акцій SpaceX та контрольним пакетом акцій xAI.

  • Наразі відомо про те, що SpaceX планує продаж акцій інсайдерам, який найімовірніше оцінить компанію в 400 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. 

Таким чином, при оцінці в 400 мільярдів доларів частка Маска становитиме близько 170 мільярдів доларів. Тобто це більше, ніж вартість його поточної частки в Tesla.

  • Оцінка вартості xAI зросла з 80 мільярдів доларів на початку року до потенційних 200 мільярдів доларів. 

Враховуючи те, що Маск володіє понад 50% компанії, його частка у такому разі перевищує 100 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Спільно частки в xAI та SpaceX коштує майже вдвічі більше, ніж акції Маска в Tesla.

Який у рейтингу найбагатших Ілон Маск? 

  • Станом на 11 вересня статки Ілона Маска знову сягнули рекордних показників й були оцінені в 3 84 мільярди доларів США, що повернуло йому місце на п'єдесталі.

  • Днем перед цим статки Ларрі Еллісона перевищували статки Ілона Маска, однак наразі загальний обсяг коштів мільярдера становить 383 мільярдів доларів США, що означає друге місце у рейтингу.

  • Водночас на третьому місці перебуває Марк Цукерберг зі статками у 264 мільярдів доларів США.