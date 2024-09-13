Робітники Boeing оголосили страйк: чого вимагають працівники

Робітники заводу Boeing на Західному узбережжі США розпочали страйк після того, як 96% членів профспілки підтримали це рішення. Чим незадоволені працівники, читайте далі.

Чого вимагають працівники Boeing

Угода, досягнута між авіавиробником та профспілкою, передбачала за підписання контракту та зобов’язання збудувати наступний комерційний літак Boeing у районі Сіетла – підвищення заробітної плати робітників на 25% та виплату бонусу у розмірі 3 000 доларів.

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Попри те, що керівництво IAM минулої неділі рекомендувало своїм членам схвалити угоду, чимало працівників висловили обурення, вимагаючи підвищення заробітної плати на 40%, яке було передбачене спочатку, та критикуючи відмову від щорічного бонусу.

Це питання поваги, вирішення минулого і боротьби за наше майбутнє. Ми страйкуємо опівночі,

– сказав Джон Голден, який очолював переговори від IAM, найбільшої профспілки Boeing.

Цікаво, що оголошення про страйк відбулося всього через кілька тижнів після призначення нового генерального директора Келлі Ортберг у серпні. Ортберга обрали для відновлення довіри до компанії після того, як у січні під час польоту літака 737 MAX, практично нової моделі, відірвалася панель дверей.