Супермаркети в одному з районів Києва зможуть працювати цілодобово: "Сільпо" вже змінило графік

Мінекономіки закликало торговельні мережі в одному з районів Києва, де складна ситуація зі світлом, працювати цілодобово. У такому випадку вони зможуть виконувати роль Пунктів незламності.

Чому супермаркети просять працювати цілодобово?

Влада звернулася до супермаркетів Деснянського району Києва із проханням підтримати місцевих мешканців, повідомили в Мінекономіки.

Дивіться також Платіжки за тепло під час відключень світла: чи є шанс, що кияни платитимуть менше

На їхню думку, окремі супермаркети мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції Пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити гаджети.

Планують, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності світла, так і з використанням власних джерел (генераторів) у разі відключень.

Поки невідомо, хто і коли зможе працювати цілодобово. У подальшому перелік магазинів і їхні адреси оприлюднить Деснянська РДА.

До слова, 30 січня стало відомо, що два супермаркети "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи, пише "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про точки на Троєщині за адресами вул. Оноре де Бальзака, 91/29а та вул. Миколи Закревського, 61/2.

На прохання Міністерства економіки мережа змінила графіки роботи цих супермаркетів, щоб підтримати жителів Деснянського району. Тепер тут можна підзарядити гаджети, скористатися Wi-Fi, придбати усе необхідне або просто зігрітися у будь-який час доби,

– повідомили у пресслужбі.

Що відомо про ситуацію зі світлом та теплом на Троєщині?