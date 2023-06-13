Для бізнесу зросте тариф на електроенергію: скільки платитимуть ФОПи влітку

Окрім підвищення тарифів на електроенергію для населення, влада розглядає планує ввести нові ціни й для підприємців. Проте про причину поки що не повідомляють.

Що відбувається з тарифом на електроенергію для ФОПів

Ще 31 травня НКРЕКП скасувала обмеження цін на електрику для бізнесу. Тобто ціни на світло для підприємців формуватиметься виходячи з попиту й пропозиції без обмежень.

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Також 8 червня регулятор ухвалив проєкт постанови, згідно з якою цінові обмеження як явище зберігаються – проте встановлюються на вищому рівні.

Якими будуть нові ціни на світло

Остаточно цей документ ще не підписаний, але сумніватися, що ціни все ж підростуть, не варто.

НКРЕКП планує встановити нові ціни на електроенергію для підприємців на такому рівні:

2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;

5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження.

Проте до 30 червня 2023 року ціни триматимуться на наступних показниках, залежно від навантаження мережі у певні години:

2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00;

4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00.

Енергетик Юрій Корольчук у розмові з 24 Каналом висловив нерозуміння того, чому регулятор ніяк не пояснив причину підвищення.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій В НКРЕКП мали би пояснити, чому не, скажімо, 2 300 гривень, а 2 700 гривень? Чому не, умовно, 4 700 гривень, а 5 400 гривень? Вони ж цього не пояснюють – просто констатують і все.

Проте це не вперше, коли експерти з енергетики незадоволенні відсутністю пояснень від НКРЕКП. Про це ми раніше писали у нашому матеріалі.