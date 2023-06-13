Что происходит с тарифом на электроэнергию для ФЛПов

Еще 31 мая НКРЭКУ отменила ограничение цены на электричество для бизнеса. То есть цены на свет для предпринимателей будут формироваться исходя из спроса и предложения без ограничений.

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Также 8 июня регулятор принял проект постановления, согласно которому ценовые ограничения как явление сохраняются – однако устанавливаются на высшем уровне.

Обратите внимание! Окончательно этот документ еще не подписан, но сомневаться, что цены все-таки подрастут, не стоит.

Какими будут новые цены на свет

НКРЭКУ планирует установить новые цены на электроэнергию для предпринимателей на таком уровне:

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

Однако до 30 июня 2023 цены будут держаться на следующих показателях, в зависимости от нагрузки сети в определенные часы:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00;

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00.

Энергетик Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом выразил непонимание того, почему регулятор никак не объяснил причину повышения.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий В НКРЭКУ должны объяснить, почему не, скажем, 2 300 гривен, а 2 700 гривен? Почему не условно 4 700 гривен, а 5 400 гривен? Они ведь этого не объясняют – просто констатируют и все.

Однако это не в первый раз, когда эксперты по энергетике неудовлетворены отсутствием объяснений от НКРЭКУ. Об этом мы раньше писали в нашем материале.