Шалені знижки або місяць безкоштовно: як платити менше за мобільні тарифи

Попри значне здорожчання тарифів на мобільний, оператори в Україні дають змогу придбати тариф зі знижкою чи вигідною акційною пропозицією. Деякі з них пропонують навіть безкоштовне користування тарифом упродовж кількох місяців.

Які акційні тарифи пропонують Київстар та Vodafone?

Два великі мобільні оператори пропонують акційні тарифи, пише 24 Канал.

Київстар

Користувачі можуть оформити один із пакетів серії "ВСЕ РАЗОМ" від Київстару та скористатися зниженою вартістю протягом перших трьох місяців. У тарифах поєднано ключові послуги: фіксований інтернет для дому, мобільний зв’язок і телебачення.

Українці зможуть платити такі суми протягом трьох акційних місяців:

ВСЕ РАЗОМ Перевага – 200 гривень замість 250 гривень (тільки для нових абонентів Домашнього Інтернету); ВСЕ РАЗОМ Легкий – 200 гривень замість 450 гривень; ВСЕ РАЗОМ Крутий – 200 гривень замість 550 гривень.

Vodafone

Оператор Vodafone також пропонує підключення до тарифів лінійки "3 в 1" із можливістю користуватися зв’язком без абонплати протягом двох місяців. Акційна пропозиція діє до 28 лютого 2026 року.

Нульова плата поширюється на такі пакети послуг:

GigaCombo (350 гривень на місяць); GigaCombo + (400 гривень на місяць); GigaCombo Pro (425 гривень на місяць); GigaCombo Pro + (475 гривень на місяць).

Що зробити, аби мати знижку на мобільний тариф від lifecell?

Користувачі популярного мобільного оператора можуть оплатити послуги наперед і зекономити з акцією "Тарифна підписка", повідомили у lifecell.

Українці можуть заплатити одразу за 6 або 12 пакетів послуг і заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку.

Наприклад, тариф "Максі" коштує 300 гривень, тому за рік обслуговування доведеться заплатити 3 600 гривень (або 1 800 гривень за 6 місяців). Але з "Тарифною підпискою" оплата становитиме 1 620 гривень за пів року (-10%) або 3 060 гривень за 12 місяців (-15%).

