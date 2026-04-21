Тариф за 400 гривень – це не дорого: відомий мобільний оператор розповів, чому такі ціни

У Vodafone вважають, що мобільний зв’язок в Україні не є надто дорогим – навіть якщо мова йде про тарифи на рівні 400 гривень на місяць. Також звертають увагу: українці нерідко витрачають подібні суми на повсякденні речі, наприклад каву.

Тарифи Vodafone дорожчають: чи є привід скаржитися на ціни?

CEO компанії Ольга Устинова пояснила, як формується ціна та чому вона навряд чи може бути значно нижчою, пише OBOZ.

Дивіться також Скандальна історія про об'єднання з Vodafone: у Київстарі розповіли, що це означає

У владі розуміють відповідальність і те, що для людей це критично. Подивімося на цифри: тариф 400 гривень на місяць – це ціна трьох-чотирьох чашок кави в Києві. За ці гроші ми надаємо безліч послуг протягом цілого місяця: неймовірний обсяг трафіку, безлімітний голос, можливість користуватися послугою "Роумінг як вдома" за кордоном без додаткових оплат,

– каже Устинова.

За її словами, бізнес Vodafone дійсно залишається прибутковим. Рівень маржинальності сягає приблизно 50%. Втім, значна частина цих коштів не залишається "чистим заробітком". Понад третину – більше 33% – компанія змушена постійно вкладати у підтримку та розвиток мережі.

Якби ми не заробляли на тарифах, ми б не змогли купувати генератори... Усі базові станції та обладнання ми купуємо в доларах, тому що місцевих постачальників немає. Коли зростає курс або вартість електрики, наші витрати злітають,

– пояснила Устинова.

Фактично мова йде про постійні витрати на обладнання, яке залежить від курсу валют, а також на енергозабезпечення – особливо критичне під час відключень світла. У компанії також наголошують: нинішні тарифи – це не просто бажання заробити більше, а необхідність забезпечити стабільний зв’язок, зокрема під час блекаутів.

Я не вважаю, що ця ціна настільки критична, що люди не можуть її сплатити, особливо порівняно з кількістю послуг, які вони отримують,

– каже Устинова.

Чому тарифи на мобільний в Україні зростають та які ціни в Європі?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Який тариф для пенсіонерів пропонує Vodafone?