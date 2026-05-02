Лише 200 гривень на місяць: хто з українців може підключити новий тариф Vodafone

Vodafone запускає спеціальний тариф із вигідними умовами для кієнтів від 55 років. Серед переваг – фіксованна вартість протягом року. Однак для отримання переваг треба встигнути подати заявку до 31 травня.

Що відомо про новий тариф від Vodafone?

Про те, кому саме компанія надає спецпропозицію, йдеться на сайті vodafone.ua.

Оператор мобільного зв'язку Vodafone запускає акцію, яка називається "POVAGA". Пропозиція діє для користувачів 55+ років.

Мета Акції "POVAGA" забезпечення додаткової підтримки та підвищення доступності телекомунікаційних послуг для осіб старшої вікової категорії шляхом надання спеціальних умов обслуговування,

– зазначили в компанії.

Відомо, що скористатися тарифом можуть нові клієнти оператора, які переходять на контракт. Спеціальна вартість на таких умовах – 200 гривень.

Зауважте! Вартість залишається фіксованою на 1 рік.

Час акції обмежений. Підключити новий тариф за 200 гривень потрібно встигнути до 31 травня 2026 року. Акція діятиме до тарифного плану Flexx Go.

Для підключення потрібно обов'язково прийти в магазин Vodafone. З собою мати документи:

ІПН;

паспорт.

На місці – подати заявку на перенесення номера. Після цього клієнт отримує SIM-картку (безкоштовно) та підписує контракт.

Що відомо про тариф Flexx Go?

Стандартна вартість тарифного плану, на який поставили спеціальну акцію, – 350 гривень/місяць. Якщо клієнт переходить в мережу і саме на цей тариф – 280 гривень в місяць.

Зверніть увагу! Акція "POVAGA" (оплата тарифу за 200 гривень на місяць) дає можливість зекономити 150 гривень від стандартної вартості.

До тарифного плану входять:

безлімітне спілкування у мережі Vodafone;

безлімітний 4G-трафік;

15 гігабайтів роумінгу;

1 000 хвилин на дзвінки у 27 країн Євросоюзу та по Україні;

150 SMS.

Що відомо про ціни на мобільний зв'язок в Україні?

За даними сайту "Мінфін" станом на 1 квітня 2026 року, вартість тарифів коливається від 100 гривень до 1,5 тисячі гривень. Вона залежить від обсягу мобільного інтернету, роумінгу, доступності дзвінків та інших можливих послуг.

Важливо! На ресурсі зібрані дані від мобільних операторів: Київстар, Vodafone, Lifecell. Як тип тарифу враховували контракт та передплату.

Найдешевші послуги за передплатою пропонує Lifecell – 100/135 гривень. Найдорожчий тариф у Vodafone (ULTRA VIP). Він коштує 1500 гривень і має безліміт фактично на всі послуги.

Водночас для користувачів залишається питання, чому український зв'язок такий дорогий, а оператори регулярно змінюють вартість. Як пояснює Анатолій Амелін, економіст та експерт телеком-ринку, український зв'язок більш якісний, ніж у Європі. Саме тому вартість відповідна.

І ось моя позиція. Вона, можливо, непопулярна. Якщо ми хочемо зберегти те, що маємо – якісний зв'язок, стійкість до блекаутів, нормальний інтернет по всій країні – тарифи мають поступово рухатись до 10 – 12 євро. Не завтра. Але протягом 3 – 5 років,

– зазначив Амелін.

Експерт також додав, що в Україні стабільний 4G працює навіть під час війни, обстрілів та блекаутів. Натомість якщо поїхати в Берлін, зловити без перебоїв 4G – дуже складно.

Що ще потрібно знати про зв'язок в Україні?

Мобільний оператор Київстар від 21 квітня переходить від 3G до 4G. Компанія наголошує, що такий крок потрібен для забезпечення українців швидшим і якіснішим інтернетом. Водночас це один із кроків для підготовки до майбутнього запуску 5G.

Також через те, що раніше вежі Київстару об'єднали з Vodafone, компаніям приписували можливість монополії на ринку. Однак насправді це лише одна з практик світового рівня, яка дозволяє підтримувати ефективність зв'язку.