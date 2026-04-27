38 мільярдів боргу: як найбільший дистриб'ютор тютюнового ринку опинився на межі банкрутства

Компанія-монополіст на тютюновому ринку України незабаром може стати банкрутом через десятки мільярдів боргів. Нині суд розглядатиме провадження, за яким підприємство не виконало умови договору та не повернуло кошти замовникам за невиконі послуги.

Що відомо про українського монополіста на ринку дистрибуції сигарет?

Про те, яка компанія та чому може збанкрутувати, йдеться в положенні судового реєстру.

У Господарському суді Одеської області відкрили провадження справи щодо фінансового краху ТОВ Тедіс Україна. З відповідною заявою до суду звернулося ТОВ Аккорд Голд, якому сигаретний монополіст Тедіс заборгував 38,1 мільярда гривень.

Борг виник, як наслідок невиконання контракту про постачання з 2025 року. Компанія надала завдаток або передплату за майбутній товар, однак Тедіс не зміг виконати умови договору. Сторони розірвали співпрацю після чого компанія мала повернути гроші завдатку для Аккорд Голду. Оскільки цього не сталося, нині питання вже про банкрутство розглядатиме суд.

Зверніть увагу! Протягом 2023 року виторг компанії Тедіс становив 61,5 мільярда гривень і дистрибутор сигарет був серед десятки найбільших компаній України. Натомість у 2025 році дохід компанії був майже нульовим.

За даними YouControl, новий лідер із дистрибуції сигарет в Україні – ДЛ Солюшн. Компанія має дохід на 114 мільярдів гривень.

Що ще потрібно знати про Тедіс?

Як пише Forbes, у 2013 – 2015 роках Тедіс контролював 99% тютюнового ринку, мав понад 50 тисяч торгових точок в Україні. Тривалий час компанія була ключовою на ринку та співпрацювала з

"Філіп Морріс Україна"

"JTI Україна";

"Імперіал Тобакко Юкрейн";

"BAT Україна".

Відомо, що 95% усіх товарів Тедісу складали сигарети, і ще 5% – сірники та запальнички, які додаткові товари.

Якщо у 2023 році компанія була серед найбільших, то від 2024 року – дохід впав до 206 мільйонів гривень. Причиною є розрив контрактів з виробниками, а також розслідування держави. Наприклад, БЕБ звинуватило компанію в ухиленні від податків, Антимонопольний комітет визнавав зловживання монополією з боку Тедісу.

Зауважте! Частина менеджменту та пов'язаних структур Тедіс Україна тепер працює в ДЛ Солюшн – у компанії, що стала новим дистриб'ютором на ринку.

Також компанія фігурувала у кримінальних провадженнях щодо співвласників бізнесу. Зокрема кілька разів затримували Бориса Кауфмана з підозрою у корупційних схемах.

Що ще потрібно знати про тютюновий бізнес в Україні?

Нещодавно на Полтавщині викрили нелегальну схему із виробництва сигарет та алкоголю. Під час обшуків знайшли 38 тонн тютюнової сировини, 250 тисяч пачок сигарет, понад 6 літрів алкоголю та 190 тисяч підроблених акцизних марок. Бюджет України недоотримав до 16 мільйонів гривень податків через незаконну діяльність. Окрім організатора, підозри за підпільне виробництво та поширення підакцизних товарів отримали ще 10 людей.

Від жовтня 2025 року існує правило, за яким підприємці, що продають підакцизні товари мають платити працівникам суми не менше встановленого рівня. Зарплатні вимоги у 2026 році – 17 294 гривень або 12 970,5 гривень залежно від розташування бізнесу до обласних центрів.