"Термінал у телефоні": чому цей спосіб популярний в Україні і які штрафи за роботу без РРО

Понад 1 мільйон П/РРО (касових апаратів) працює в Україні – за рік їх побільшало на 11%. 80% з них – "каси у смартфоні", яким бізнеси надають перевагу завдяки зручності.

Чому "термінал в телефоні" обирають більше?

Більшу популярність мають програмні реєстратори або так звані "каси у смартфоні": за рік їх побільшало на 19%. Водночас класичних кас поменшало на 14%, пише Опендатабот.

Такий тренд спостерігається з моменту запровадження ПРРО у 2020 році. Пік припав на перший рік повномасштабного вторгнення, коли держава зобов’язала значно ширше коло ФОПів використовувати РРО або ПРРО.

Тоді кількість програмних кас зросла у 1,8 раза за рік. За час повномасштабної війни частка "кас у смартфоні" сягла 80% від всіх РРО проти 39% напередодні повномасштабної війни. Класичних РРО залишилося трохи більше ніж 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.

Разом із кількістю терміналів побільшало й чеків. 870 мільйонів чеків, у середньому, пробивали бізнеси щомісяця – за рік чеків побільшало на 10%:

544 гривні складає середній чек у 2025 році. Це у понад 2 рази більше, ніж до початку повномасштабної.

Найрізкіше середній чек зріс у 2024 році, одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.

Скільки бізнесів штрафували за відсутність касових апаратів?

37 211 перевірок бізнесу на використання РРО та ПРРО провела Податкова служба торік.

За рік перевірок побільшало на 5%. Водночас штрафів стало менше – на ті ж самі 5%. Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках – на 2,3 мільярди гривень.

Втім суми санкцій залишаються чималими: 56 тисяч гривень, у середньому, заплатили підприємці за порушення у роботі з П/РРО. Найвищим середній штраф був у 2024 році – 85 тисяч гривень.

