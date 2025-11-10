Керівник розробки Cybertruck залишає посаду в Tesla: у чому причина

Сіддхант Авастхі присвятив Tesla понад 8 років, проте ухвалив рішення про звільнення. Останні кілька років він був керівником відділу Cybertruck.

Що відомо про звільнення головного розробника Cybertruck?

Сіддхант Авастхі керував розробкою та нарощуванням виробництва Cybertruck, повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис в LinkedIn.

Це рішення було нелегким, особливо з огляду на такий захопливий розвиток на горизонті,

– написав Авастхі.

Він не уточнив, що робитиме далі.

Яка передумови звільнення?

Його рішення відбулося після низки звільнень керівників з Tesla, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Компанія, зіткнувшись із млявим споживчим попитом та втратою ключових стимулів у США, одночасно прагнула нових бізнес-напрямків, пов'язаних з роботаксі та гуманоїдними роботами.

Авасті приєднався до Tesla як стажер у 2017 році, швидко просунувшись по інженерних сходах компанії. З липня він також керував програмою Model 3.

Незграбний та нетрадиційний Cybertruck став громовідводом з тих пір, як головний виконавчий директор Ілон Маск вперше представив прототип у 2019 році. Хоча пікап має кількох палких шанувальників, він розчарував у продажах і протягом останніх двох років його довелося кілька разів відкликати,

– пишуть у виданні.

