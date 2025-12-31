Укр Рус
31 грудня, 10:33
Скандали Ілона Маска зіграли роль: Tesla переживає падіння продажів

Альбіна Ковпак
  • Продажі Tesla у 2025 році знизилися через втрату податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції.
  • Аналітики прогнозують відновлення продажів у 2026 році завдяки новим стандартним версіям електромобілів за зниженою ціною.

Компанія Tesla, окрім технічного провалу з роботаксі та Cybertruck, переживає падіння продажів інших електромобілів у 2025 році. Цьому є декілька причин, зокрема й політична риторика та скандали Ілона Маска.

Чому поставки та продажі Tesla падають?

Очікувалося, що поставки авто впадуть у четвертому кварталі 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Основні причини – втрата податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції. Вони знизили попит, навіть попри те, що компанія випустила дешевші версії своїх бестселерів електромобілів.

Спад відбувся після різкого падіння продажів у перших двох кварталах року, коли генеральний директор Ілон Маск зіткнувся з негативною реакцією за свою політичну риторику. Продажі у третьому кварталі зросли, оскільки покупці поспішили скористатися податковими пільгами до їх закінчення у вересні.

Тим не менш, Tesla, ймовірно, повідомить про друге поспіль падіння річних поставок, причому цьогорічне падіння буде ще різкішим:

  • У жовтні Tesla випустила спрощені версії позашляховика Model Y та компактного седана Model 3 під назвою Standard.
  • Їм складе конкуренцію доступний електромобіль виробництва Chevrolet і Ford, який, як очікується, з'явиться на ринку протягом наступних двох років.

Аналітики очікують, що продажі Tesla відновляться наступного року, оскільки стандартні версії, ціна яких приблизно на 5 000 доларів нижча за попередні базові моделі, допоможуть компанії захистити обсяги продажів у Європі та Азії, де китайські електромобілі набирають позицій.

Останні новини про Tesla та Ілона Маска

  • Статки Ілона Маска зросли до 749 мільярдів доларів після відновлення йому акцій компанії Tesla на 139 мільярдів доларів. Маск став першою людиною зі статками понад 600 мільярдів доларів, а його новий компенсаційний пакет від Tesla оцінюється в 1 трильйон доларів.

  • Акції Tesla також досягли рекордного значення у 489,88 долара 16 грудня, зросли на 3,1% за добу, але потім знизилися до 467,26 долара. Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трильйона доларів.

  • Tesla використовувала неправдиву рекламу своїх систем Autopilot та FSD (повністю автономне керування), хибно натякаючи, що вони є повністю автоматизованими. За це адміністративний суддя Каліфорнії призначив компанії покарання. Якщо Tesla не виправить оманливі заяви протягом 60 днів, її ліцензії на продаж у штаті призупинять на 30 днів.