Трамп погоджується, щоб TikTok купили Маск або Еллісон, але є умова

Президент США Дональд Трамп не проти, щоб мільярдери Ілон Маск або Ларрі Еллісон купили соціальну мережу TikTok. Водночас наголосив, що це можливо за умови створення спільного підприємства з американським урядом.

50% акцій TikTok перейде уряду

У разі, якщо платформа не знайде покупця, їй може знову загрожувати блокування в США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg і CNN.

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Трамп запропонував модель угоди, за якою потенційний покупець передав би 50% акцій TikTok державі. Це забезпечило б отримання необхідного дозволу та залучення надійного партнера.

Я маю право укладати угоди. Тож я можу сказати комусь: купіть це, віддайте половину Сполученим Штатам, а ми дамо вам дозвіл. У результаті ви отримаєте чудового партнера,

– заявив американський президент.

Довідково. Раніше Трамп підписав виконавчий указ, згідно з яким китайська компанія ByteDance, що володіє TikTok, повинна протягом 75 днів продати американський сегмент бізнесу.

Чому в США хочуть заблокувати TikTok

Це рішення пояснюється побоюваннями щодо національної безпеки. У разі невиконання цієї вимоги застосунку може загрожувати заборона на території США.

Трамп неодноразово заявляв, що готовий розглянути варіант, за якого американський покупець придбає половину компанії TikTok. Управління платформою, за його словами, може здійснюватися як спільне підприємство між американським бізнесом та китайським власником ByteDance.

Соцмережу можуть купити Маск чи Еллісон

Продаж TikTok таким бізнесменам, як Маск чи Еллісон, розглядається як можливий спосіб зберегти роботу платформи в США, забезпечивши при цьому залучення американського уряду до управління.

Утім, деталі такої угоди, зокрема ступінь участі уряду США, поки що залишаються невизначеними.

Цей актив або взагалі нічого не коштує, або його вартість становить трильйон доларів. Усе залежить від того, чи дадуть Сполучені Штати дозвіл,

— наголосив Трамп.

Президент також наголосив, що така угода зробить TikTok ціннішим, адже партнерство з американським урядом забезпечить компанії довгострокову прибутковість та успіх.