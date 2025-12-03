"Легенди" йдуть: чи вдасться замінити керівників JPMorgan, Apple та легендарного Баффета

Багато світових гігантів, особливо технологічних, нині перебувають під керівництвом тих, хто підняв компанії фактично з колін. Рано чи пізно легендарні директори залишають посади, а суспільство сподівається на не менш легендарного наступника, проте інколи очікування не справджуються.

Один з прикладів – Тім Кук з Apple, якому вдалося досягти значних результатів. Кук очолює корпорацію майже 15 років, проте у найближчі роки може залишити посаду. Тоді виникне питання: як замінити такого керівника, аби не втратити результати, досягти ще більше і не стояти на місці.

24 Канал переклав та адаптував аналітику The Economist "How do you replace a CEO like Tim Cook or Warren Buffett?".

Легендарні керівники масово йдуть у відставку

З моменту, як Тім Кук замінив Стіва Джобса в 2011 році, він збільшив річний обсяг продажів з 108 мільярдів доларів до 416 мільярдів, а ринкову капіталізацію – з 350 мільярдів доларів до 4 трильйонів. Кращими результатами може похизуватися хіба Дженсен Хуанг з Nvidia (у більшості завдяки буму ШІ).

Проте ніхто не може працювати вічно: нещодавно у Financial Times натякнули, що Кук може піти у відставку вже наступного року. Виявилося, що Apple – не єдиний гігант, який готує наступника для легендарного керівника:

14 листопада очільник американського Walmart Дуган Макміллан передасть керівництво своєму заступнику після майже 12 років роботи. Він "витягнув" мережу під час міжнародної експансії, глобальної пандемії та цифрової трансформації, тому планка для наступника може неймовірно високою.

Так само Воррен Баффет після 60 років керівництва, залишає Berkshire Hathaway вартістю 1 трильйон доларів.

А Джеймі Даймон почав рахувати 5 років до того, як залишить посаду глави JPMorgan Chase – найдорожчого банку світу.

Відомо, що зараз майже кожну п'яту компанію з індексу "блакитних фішок" (найліквідніші і найстабільніші компанії) очолюють керівники з понад 10-річним досвідом. Такі компанії, як правило, є більш успішними.

Скільки років Nike та GE шукали наступного СЕО

Не дивно, що коли "марафонці" передають кермо наступнику, то за ним наступає ера розчарування, а компанія шукають наступного СЕО роками.

GE знадобилося 17 років і дві невдалі спроби, щоб знайти гідного наступника після 20-річного керування.

Nike має вже другого боса з 2006 по 2020 рік після Марка Паркера, який провів компанію через величезні зміни.

Як вдало замінити СЕО компанії?

Насамперед потрібно серйозно ставитися до планування наступництва. Чим більше рада директорів сподівається, що і теперішній, і наступний керівник будуть витривалими, тим швидше слід розпочати пошук.

Це тому, що у таких випадках фірмі може знадобитися пропустити керівництво вищого рівня і шукати кандидатів серед молодших поколінь. Плани наступництва також повинні постійно оновлюватися, особливо в періоди швидких змін.

Людина, яка підходила на посаду три року тому, може не підійти сьогодні. Три роки тому ніхто не чув про ChatGPT, а глобалізація не була таким негативним поняттям,

– каже Клаудія Річі Морріс з консалтингової компанії Korn Ferry.

Друге – ради директорів повинні серйозно розглянути кандидатури "непопулярних аутсайдерів". У випадку з Walmart, Баффет завжди вибирав довірену особу – той, хто віддав компанії десятки років.

Apple може зробити те саме, проте аби повторити успіх управління Кука, потрібно переглянути пріоритети: переосмислити залежність від китайських ланцюгів постачання та розробити стратегію ШІ.

Ігнорування цих викликів Куком може бути причиною того, що Баффет продає акції Apple, що належать Berkshire, та купує акції Alphabet.

