Власний бренд, домен і франшиза: як зареєструвати торгову марку в Україні

Якщо ви або ваша компанія хочете вирізнитися на ринку – варто зареєструвати товарний знак. Це можуть бути власні імена, літери й цифри, слогани, зображення, кольори, пакування тощо, якщо вони дозволяють відрізнити ваші товари чи послуги від інших.

Що варто знати про торгову марку?

Власником торговельної марки може бути як фізична чи юридична особа, так і кілька з них одночасно. Деталі розповіли в Дія.Бізнес.

Зареєстрована ТМ (®) дає власнику виключне право на використання, зокрема й можливість забороняти конкурентам застосовувати її для відповідних товарів чи послуг. Окрім того, це відкриває шлях до продажу франшизи та отримання регулярного доходу, а ще є умовою для реєстрації домену в зоні UA.

В Україні, як і в інших країнах, можна зареєструвати одну або кілька ТМ і використовувати їх у своїй комерційній діяльності.

Реєстрація відбувається за обраними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг, яка налічує 45 категорій. ТМ можна оформити як в одному, так і в кількох класах, однак доцільно обирати лише ті, що справді відповідають вашій діяльності.

Важливо! Процедура реєстрації триває орієнтовно 18 – 24 місяці від дати подачі заявки. Тож подбати про це варто заздалегідь – ще до виходу на широкий ринок і того, як вкладете значні кошти у просування товарів чи послуг під певною ТМ.

Як зареєструвати торгову марку в Україні?

Крок №1 – Вибір класів МКТП

Зверніть увагу, що кількість обраних класів впливає на загальну вартість процедури. Наприклад, за подання електронної заявки на реєстрацію чорно-білої ТМ в одному класі й на одного заявника, доведеться сплатити 3 тисячі гривень, а кожен додатковий клас обійдеться в додаткові 3 тисячі гривень до загальної суми.

Окрім того, розмір державного мита за видачу свідоцтва для заявника-резидента України становить 85 гривень, а збір за публікацію про це – 600 гривень.

Крок №2 – Перевірка (пошук) ТМ

Також перед поданням документів варто перевірити марку на унікальність, у чому допоможуть Спеціальна інформаційна система Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, а також Глобальна база даних брендів Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Крок №3 – Підготовка та подача документів

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) або онлайн через систему СЕВ ЗЕС.

Необхідно вказати інформацію про заявника, зображення та його короткий опис, перелік класів МКТП, а також прикріпити підтвердження сплати державного збору.

Крок №4 – Експертиза заявки

Опісля УКРНОІВІ проведе формальну і кваліфікаційну експертизи, перевіривши відповідність ТМ умовам надання правової охорони.

Крок №5 – Реєстрація ТМ та отримання свідоцтва

У разі успішного результату потрібно сплатити держмито за видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ, а також збір за публікацію про це.

Цікаво! Раніше ЗМІ повідомляли, що український президент у 2025 році зареєстрував ще дві торговельні марки – "Зеленський" і "Zelenskyy", які можна використати для широкого переліку товарів і послуг, як-от аксесуарів, харчових продуктів тощо.



Окрім того, Володимир Зеленський є власником понад 60 схожих марок, серед яких "Слуга народа", "Країна У", "Квартал 95", "Ліга сміху", "Розсміши коміка", "Київ вечірній" та інші.